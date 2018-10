Mittelstandstagung 2018: Das war das Programm

Speziell auf Geschäftsführer, Vorstände und Entscheider von KMU ausgerichtet, wurden im Rahmen von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops Themen abgedeckt wie:

Chancen und Herausforderungen durch die digitale Transformation

vielfältige Möglichkeiten der Finanzierung und Absicherung für KMU

Aus- und Weiterbildungen

Das war das Programm 2018:

9.00 Uhr Einlass.

9.30 Uhr Begrüßung durch die „Presse“-Geschäftsführung.



9.45–10.45 Uhr Key Note:

Potenzialentfaltung im digitalen Zeitalter.

Ali Mahlodji, whatchado-Gründer, Zukunfts- und Trendforscher



11.00–12.00 Uhr Vortrag:

Data-Driven AI: Wie große Datenmengen und kleine Rechenwunder Intelligenz in die Digitalisierung bringen.

Wolfgang Kienreich, Director Business & Markets, Know-Center GmbH



12.15–13.30 Uhr Mittagspause



13.30–14.30 Uhr Podiumsdiskussion:

Finanzierung 4.0 – individuelle Finanzierungsstrukturen für mittelständische Unternehmen.



Es muss nicht immer ein Bankkredit sein. Der Finanzmarkt bietet eine breite Palette an Finanzierungsmöglichkeiten, die den meisten mittelständischen Unternehmen jedoch nicht bekannt sind oder in Österreich überhaupt nicht angeboten werden.

15.00–15.45 Uhr Workshop: Alles klar?!

Clear Partnership in der Führung

Liselotte Zvacek, Management-Trainerin, Hernstein Institut für Management und Leadership



15.00–15.45 Uhr Workshop:

Neue Märkte erschließen mit kontrolliertem Risiko.



Wie Sie mit einer Kreditversicherung Ihr Debitorenmanagement absichern und den Verkauf ins Boot holen.

Mag. Alexander Knabl, MSc., Prokurist, Sales Manager Speciality Acredia Versicherung AG



16.00–16.45 Uhr Workshop:

Factoring bietet Zukunftschancen.

Liquidität für Expansion und Aufschwung

Umsatzkonforme Finanzierung durch Verkauf der Lieferforderungen

Risikoabsicherung der Außenstände bei Übernahme des Delcredere-Risikos

Verbesserung wichtiger Finanzkennzahlen und des Ratings

Innovative und flexible Finanzierung für die zukünftige Unternehmensentwicklung

Mag. Andreas Bene, Mitglied des Vorstandes, Raiffeisen Factor Bank AG

16.00–16.45 Uhr Workshop:

Führung neu denken – Mit persönlichen Kompetenzen den neuen Herausforderungen begegnen.

Mag. Johanna Hoffmann-Handler, MA, WIFI Management Forum

Gertrude Wirth, WIFI Wien

Elvira Schrittwieser, MA, Training4Success



17.00–17.45 Uhr Workshop: Mentalstark zum Erfolg.

In diesem interaktiven Workshop wird mit theoretischem Input aus der Gehirnforschung gezeigt, wie Sie sich erreichbare und konkrete Ziele setzen und ihre Höchstleistung zum richtigen Zeitpunkt abzurufen.

Mag. Maren Wölfl, Business-Coach



17.00–17.45 Uhr Workshop:



Steueroptimierte Immobilienveranlagungen für Unternehmer.

Mag. Christian Petter, Vorstand Vertrieb & Marketing der ifa AG

ab 18 Uhr: Get-together