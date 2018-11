3. Platz: Europlast Kunststoffbehälterindustrie

Die Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH aus Dellach stellt Kunststoffprodukte im Spritzgussverfahren her, die sich vom Standard abheben. Exportiert wird nach ganz Europa. Dank dem Einsatz von hoch entwickelter Technik entstehen sehr robuste und widerstandsfähige Behälter. 1995 wurde das Unternehmen gegründet, es ist Teil der Firmengruppe JCO Plastic SpA und befindet sich zu 100 Prozent im Privatbesitz. Vor einem Jahr kam es zu einem Wechsel in der Geschäftsführung und Arthur Primus bildet gemeinsam mit Michael Seifter das neue Geschäftsleitungsteam. Der bisherige Geschäftsführer Helmuth Kubin wechselte in den Wirtschaftsbeirat der Gruppe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)