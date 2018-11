Club-Sonderreise nach Südafrika

Info und Buchung Reisethek-Büro, Riemergasse 6, 1010 Wien

Online unter www.reisethek.at

Tel.: 0800/560 080 (Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr)

So bunt und abwechslungsreich wie das Land selber ist auch diese Reise vollgespickt mit (Geschmacks-) Erlebnissen der besonderen Art. Einfach und kurzweilig erreichbar gehört das Land am Kap zu den beliebtesten Destinationen, wenn es um Wein, Genuss und Lifestyle geht. Schmecken, Verkosten, Genießen – Südafrika ist bekannt für exzellenten Wein, die extravagante Küche mit exotischen Gewürzen und die vielfältige Landschaft.

Der phänomenale Ausblick von der weiten Gipfelebene am Tafelberg wird unvergesslich bleiben. Nach ereignisreichen Tagen geht es in die Weinregion rund um Stellenbosch, wo wunderschöne Weingüter zu Weinproben locken. Wildnis, Abenteuer, malerische Sonnenuntergänge, kulinarische Hochgenüsse unter freiem Himmel und pures Lebensgefühl – erleben Sie mit uns die Heimat von Nelson Mandela, das Land der Regenbogennation.

Highlights

5 Übernachtungen in Kapstadt & 2 Übernachtungen in der Weinregion von Franschhoek

Weinverkostungen auf exzellenten Weingütern

Kap-malaiischer Kochkurs im Bo-Kaap Viertel von Kapstadt

Enthaltene Leistungen

Linienflüge Economy Class ab/bis Wien mit Austrian Airlines nach Kapstadt

5 Übernachtungen im The Vineyard Hotel**** in Kapstadt inkl. Frühstück

2 Übernachtungen im Hotel L`ermitage Chateau & Villas**** in Franschhoek inkl. Frühstück

4 Mittagessen in ausgewählten Restaurants u.a. im Chefs Warehouse Beau Constantia

Weinverkostungen auf exzellenten Weingütern u.a. High Constantia, Hamilton Russell etc.

Kap-malaiischer Kochkurs im Bo-Kaap Viertel von Kapstadt

Gin Tasting bei der Destillerie Hope on Hopkins im angesagten Woodstock Viertel von Kapstadt

Verkostungen von Bier, Wein, Schokolade etc. auf der "Spice Route"

alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Minibus

Ausflugsprogramm lt. Reiseverlauf

Deutschsprachige Reiseleitung während der Ausflüge

1 DuMont Reisetaschenbuch "Kapstadt & Kap-Provinz" pro Zimmer

100 € Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Preis: ab 2.440 € pro Person im DZ

Termine

12.–20. Februar 2019

16.–24. März 2019

Veranstalter

Robin Tours GmbH, Unterer Stadtplatz 11, 6330 Kufstein

Veranstalterverzeichnis des BMWFJ Nr.: 2017/00026.

Anzahlung 20% (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung ab 20 Tage vor Reiseantritt.

Insolvenzversicherung: Zürich Insurance plc Niederlassung Deutschland

Sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Wiederspruch stehen, so gehen die gesetzlichen Vorschriften vor.

Abwickler: Cover-Direct, Tel.: +43 1 969 08 40.

Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros in der letztgültigen Fassung unter Berücksichtigung des seit 2018 geltenden Pauschalreisegesetz – PRG sowie unsere unter www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung.

