Club-Sonderreise nach Südafrika mit Golf

Was für eine außergewöhnliche Kombination: Golfen vor einzigartigen Kulissen, Sightseeing mit bleibenden Erinnerungen und Genießen auf höchstem Niveau. Diese Reise ins Land am Kap versetzt sowohl Freunde des Golfsports als auch Liebhaber des guten Geschmacks ins Schwärmen. Neben ausgiebigen Golfrunden auf den schönsten Plätzen rund um Kapstadt werden auf dieser Reise der besonderen Art die attraktivsten Sehenswürdigkeiten der Region besucht. Folgen Sie mit uns den Spuren der südafrikanischen Golflegende Ernie Els. Dieses Weingut ist anders. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich anstecken von der Passion, mit welcher der weltweit bekannte Sportler 1999 den Grundstein für die mittlerweile prämierten Weine legte. Weinverkostungen in weiteren renommierten Weingütern runden das Angebot stil- und geschmackvoll ab.

Highlights

Verbessern Sie Ihr Spiel unter der Anleitung von Headpro – Diplomgolflehrer Ali Rosker . Der Golfschule-Besitzer und langjährige Trainer von Martin Wiegele begleitet und betreut diese "Presse"-Club-Golfreise vom 16.–24. März 2019.

. Der Golfschule-Besitzer und langjährige Trainer von Martin Wiegele begleitet und betreut diese "Presse"-Club-Golfreise vom 16.–24. März 2019. 4x 18-Loch Greenfees für die top Golfplätze am Kap (Steenberg, Clovelly, Pearl Valley, Arabella)

Besuch des Weingutes von Ernie Els inkl. Mittagessen

Weinverkostungen auf exzellenten Weingütern

Enthaltene Leistungen

Linienflüge Economy Class ab/bis Wien mit Austrian Airlines nach Kapstadt

Begleitung der Reise 12.02. – 20.02.19 durch die reisethek Prokuristin Carina Salvatore

Begleitung der Reise 16.03. – 24.03.19 durch den Headpro und Diplomgolflehrer Ali Rosker

5 Übernachtungen im The Commodore Hotel**** in Kapstadt inkl. Frühstück

2 Übernachtungen im Hotel Harbour House**** in Hermanus inkl. Frühstück

4 Mittagessen in ausgewählten Restaurants u.a. auf dem Ernie Els Weingut

4 Greenfees für die 18-Loch Golfplätze Steenberg Golfclub, Clovelly Country Club, Pearl Valley Golfclub & Arabella Golfclub

Weinverkostungen auf exzellenten Weingütern u.a. High Constantia, Hamilton Russell etc.

alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Minibus

Ausflugsprogramm lt. Reiseverlauf

Deutschsprachige Reiseleitung während der Ausflüge

1 DuMont Reisetaschenbuch "Kapstadt & Kap-Provinz" pro Zimmer

100 € Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Preis: ab 2.990 € pro Person im DZ

Termine

12.–20. Februar 2019

16.–24. März 2019

Info und Buchung

Reisethek-Büro, Riemergasse 6, 1010 Wien

Tel.: 0800/560 080 (Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr)

