Klein- und mittelständische Struktur als Stärke der Salzburger Wirtschaft

Kürzlich fand der große EU-Gipfel in Salzburg statt. Was bringt so eine Veranstaltung der Wirtschaft im Land?

Wilfried Haslauer: Kurzfristig bringt das Tausende Nächtigungen und natürlich zusätzliche Umsätze. Die Bilder aus Salzburg sind in alle Welt gegangen, allein im chinesischen Hauptabendprogramm haben Millionen Menschen Salzburg gesehen. Wir signalisieren international, dass wir solche Großveranstaltungen gut abwickeln können. Das nützt dem Salzburger Tourismus.

Salzburg hat derzeit 28 Millionen Nächtigungen pro Jahr, ist nicht irgendwann eine Obergrenze erreicht?

Es gibt sicher eine Entwicklungsgrenze, die möglicherweise bei 30 Millionen Nächtigungen pro Jahr liegt. Uns geht es bei der Weiterentwicklung des Tourismusstandorts allerdings nicht um Quantität, sondern um Qualität. Höhere Wertschöpfung erreichen wir über hochwertige Angebote. Kongresse oder internationale Großveranstaltungen sind dafür ein gutes Beispiel. Ein Kongresstourist ist wirtschaftlich lukrativer als ein Bustourist.

Wie kann man in der Stadt Salzburg den Bustourismus eindämmen?

Die Stadt Salzburg hat eine Zufahrtsregelung für Busse eingeführt und damit eine gewisse Kontingentierung erreicht. Man muss die Kosten-Nutzen-Frage stellen: Was bringt der Bustourismus und wie stark beeinträchtigt er? Die Stadt Salzburg kann ihre Qualität nicht ausstrahlen, wenn sich die Menschenmassen durch die Gassen schieben.

Im Regierungsprogramm steht, dass es vor allem um Wertschöpfungssteigerung bei den Betrieben gehen soll: Wie kann das gelingen?

Wir müssen sehr konsequent auf Qualität setzen. Wir sind beispielsweise bei der Liftinfrastruktur im Bereich der Weltspitze. Wir haben es ebenfalls geschafft, eine international gefragte Rad-Destination zu werden. Oder jetzt aktuell das Thema „Stille Nacht“: Das Jubiläum des Liedes gibt uns die Möglichkeit, uns damit auch touristisch zu positionieren.

Die vielen Onlineplattformen machen der Hotellerie große Konkurrenz. Müssen Länder oder Gemeinden hier stärker lenkend eingreifen?

Das ist eine neue Entwicklung, auf die wir natürlich reagieren. Verbote sind der falsche Weg. Mir geht es um Wettbewerbsgleichheit bei der Nächtigungsabgabe, bei gewerblichen Fragen, aber auch bei baurechtlichen Vorschriften. Wir regeln diesen Bereich gerade neu und schaffen einheitliche Bedingungen.

Wie kann die Landespolitik die regionale Wirtschaft überhaupt unterstützen?

Was direkte Beihilfen betrifft, sind unsere Möglichkeiten sehr beschränkt. Die Landespolitik kann aber für Rahmenbedingungen sorgen, die den Standort für Unternehmen attraktiv machen. Das sind schnelle Verfahren oder Plattformen, um Unternehmen bei Forschung & Entwicklung oder Digitalisierung zu vernetzen und damit den Wissenstransfer zu unterstützen. Das tun wir.

Wo sehen Sie die Stärken der Salzburger Wirtschaft?

Es ist ihre Vielschichtigkeit. Vordergründig wird Salzburg als Tourismusland wahrgenommen. Das produzierende Gewerbe hat aber gleich viele Beschäftigte wie der Tourismus. Wir haben einen großen Handels- und Dienstleistungsbereich. Salzburg ist ein Autohandelsstandort, in den vergangenen Jahren ist auch eine beachtliche Zulieferindustrie dazugekommen. Eine unserer Stärken ist, dass klein- und mittelständische Unternehmen die Wirtschaftsstruktur prägen und wir nicht von einigen großen Unternehmen abhängig sind. Im Fall einer Krise ist das ein volkswirtschaftlicher Strukturvorteil.

Wo sind die Schwächen?

Uns fehlt eine technische Universität. Deshalb setzen wir konsequent auf eine Mint-Strategie (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Anm.), um vom Kindergarten bis hin zur Universität Menschen für diese wichtigen Bereiche zu interessieren. Wir haben im Pongau kürzlich die erste IT-HTL eröffnet und starten an der Fachhochschule Salzburg mit dem neuen Studiengang Wirtschaftsinformatik.

Viele Unternehmen weichen bei Ansiedlungen oder Erweiterungen auf Standorte jenseits der Grenze in Oberösterreich aus, weil dort der Grund billiger ist. Was kann Salzburg tun, um hier konkurrenzfähig zu bleiben?

Die hohen Grundstückskosten machen eine Ansiedlung in Salzburg teuer. Wir wollen aber als Bundesland auch keine Neuansiedlungen von Betrieben mit großvolumiger Akkordarbeit. Das passt nicht zu Salzburg. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die mit viel Know-how hochwertige Arbeitsplätze schaffen. Da ist beispielsweise im Umfeld der Privatmedizinischen Universität im Gesundheitsbereich einiges gelungen. Wir sind auch ein attraktiver Standort für internationale Unternehmen, die hier ihr Headquarter errichten. Ein Beispiel dafür ist der deutsche Autozulieferer Benteler, der sich in Salzburg angesiedelt hat.

Was halten Sie von Steuerhoheit für die Länder?

Die Forderung ist mir zu plakativ. Es kann ja nicht sein, dass ein Land dann auf die bestehenden Steuern noch welche daraufsetzt. Es müssten andere Steuern ersetzt werden – und das geht nur, wenn auch die Aufgaben zwischen den Gebietskörperschaften neu verteilt werden. Dazu wäre ein grundlegender Umbau des Systems notwendig, dazu muss man sich Zeit nehmen. Ich finde Fragen der Belastungsgrenze für den Mittelstand oder die Besteuerung internationaler Unternehmen vordringlicher als Steuerautonomie für die Länder.

Was tun Sie gegen den Fachkräftemangel?

Ein erster Schritt ist mit der Regionalisierung der Mangelberufe gelungen. Im Pinzgau haben wir über 300 offene Stellen für Köche, in Wien ist die Situation ganz anders. Durch die Regionalisierung kann man besser auf die jeweiligen Gegebenheiten reagieren. Für mich ist die Lehre mit Matura ein Erfolgsmodell, das wir weiter forcieren werden. In Salzburg haben wir uns zum Ziel gesetzt, das lehrlingsfreundlichste Bundesland in Österreich zu werden. Dazu schnüren wir ein Maßnahmenpaket, das vom geblockten Unterricht in den Berufsschulen bis zu Fragen der Höhe der Lehrlingsentschädigung sehr breit aufgestellt ist.

Sie haben sich mit ihrem Modell einer Rot-Weiß-Rot-Card für Asylwerber, die eine Lehre machen, nicht durchgesetzt. Wie zufrieden sind Sie mit der neuen Regelung?

Man sollte diese Frage nicht nur mit dem Asylthema verknüpfen. Es ist ja nicht einzusehen, dass beispielsweise ein junger Spanier bei uns ohne Probleme eine Lehre machen kann, ein spanisch sprechender Argentinier aber nicht.

Start-up-Szene: Was tun Sie, um diese Szene zu stärken?

Wir haben ein ausgeklügeltes System, um die jungen Unternehmen zu unterstützen. Dabei arbeiten Fachhochschulen, Universitäten oder das ITG sehr eng zusammen. Wichtig ist es, die Unternehmen auf den Wettbewerb vorzubereiten.

Verkehr ist in Salzburg ein großes Thema – Tausende Pendler, Touristen, Frächter stehen tagtäglich im Stau. Was tut die Landespolitik?

Kurzfristige Lösungen gibt es im Verkehr gar nicht. Sowohl der Ausbau der Eisenbahn als auch die Busbeschleunigung oder der Bau von Umfahrungen benötigen Zeit. Es geht nur mit einem Mix aus unterschiedlichen Maßnahmen. Dazu gehört ein attraktiver öffentlicher Verkehr genauso wie Infrastrukturmaßnahmen, etwa der Neubau der Westbahn bei Köstendorf oder zusätzliche Park-&-Ride-Plätze. Eines muss man aber auch sagen: Der Leidensdruck ist derzeit nicht so groß, dass die Menschen auf das eigene Auto verzichten würden.

Was bedeuten die Grenzkontrollen auf dem Walserberg für den Wirtschaftsstandort Salzburg?

Es kommt vor allem zu Verzögerungen und Staus. Wir merken auch, dass durch die Kontrollen und die damit verbundenen Verkehrsprobleme weniger Bayern zu uns zum Einkaufen kommen. Ich hoffe sehr, dass jetzt, nach der bayerischen Landtagswahl, die Maßnahmen bald wieder zurückgenommen werden.

Stichwort Energieinfrastruktur: Wo gibt es noch Potenzial für den Ausbau der Wasserkraft im Bundesland?

In Bruck wird ein neues Wasserkraftwerk gebaut, das erweiterte Pumpspeicherkraftwerk Diesbach wird dieser Tage eröffnet. Auch das Salzachkraftwerk bei Stegenwald steht auf der Agenda. Windkraft ist in Salzburg ebenfalls ein Thema – wenn es auch nicht im Mittelpunkt steht. Es geht um eine Interessenabwägung zwischen Energiegewinnung und Landschaftsschutz.

Stichwort Finanzskandal: Was ist nach bald sechs Jahren geblieben?

Wir haben von der Kameralistik auf die doppelte Buchhaltung umgestellt, ein internes Kontrollsystem eingeführt. Wir konnten den Schuldenstand von 2,2 Milliarden auf 1,68 Milliarden Euro senken – und das ohne sozialen Kahlschlag und bei laufenden Investitionen. Es war für die Salzburger, die so stolz auf ihr Land sind, ein psychologischer Tiefschlag, dass der Finanzskandal ausgerechnet bei uns passiert ist. Ich glaube, diesen Stolz haben wir zurückgewonnen.