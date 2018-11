1. Platz: Skidata AG

Die Skidata AG mit Hauptsitz in Grödig ist Weltmarktführer im Bereich Massenzutritts- und Revenue-Management. Man stellt Zugangssysteme für den öffentlichen Raum her, beispielsweise für touristische Anlagen, Parkräume, Sportstadien, Themen- und Freizeitparks. Bekanntheit erlangte Skidata als Anbieter automatischer Zugangssysteme für Skilifte. Ein breites Spektrum erlaubt es, dass sich für die unterschiedlichsten Kunden optimale Lösungen finden lassen.

Gegründet wurde das Unternehmen 1977. Skidata kann mittlerweile über 10.000 Installationen in über 100 Ländern für den schnellen und sicheren Zugang von Personen und Fahrzeugen vorweisen. Skidata-CEO Hugo Rohner ist stolz auf die weltweite Präsenz des Unternehmens. „Ob im kanadischen Skigebiet Whistler Blackcomb, in der Seilbahn auf den Zuckerhut in Rio de Janeiro, im Opera House in Sydney oder jetzt auch im Stadion des Los Angeles Football Club – unsere Installationen sind auf der ganzen Welt zu finden“, sagt Rohner.

Österreichs Wintersportgebiete – wie das Gasteinertal als Teil des Skiverbunds Ski amadé im Salzburger Land und der Steiermark, aber auch die Gerlitzen in Kärnten – setzten schon vor mehr als 25 Jahren auf Skidata-Zutrittssysteme. Die Referenzliste zeigt, dass vor allem die Parking Logic stark im Aufwind ist. Um nur ein Beispiel zu nennen: 2016 und 2017 rüstete Skidata insgesamt zehn Garagen in Miami Beach mit Skidata-Parkraumbewirtschaftungssystemen aus – alle Anlagen mit einem behindertengerechten Parkkartensystem sowie mit einer Video- und Audioüberwachung.

Innovation und Wachstum

Rohner sieht den Schlüssel zum Erfolg in Innovation und Wachstum. Die innovativen Ideen haben Skidata in den vergangenen 40 Jahren vom regionalen Hardware-Hersteller zum international erfolgreichen Digital Solution Provider und Weltmarktführer im Zutritts- und Besuchermanagement im Bereich Parken, Skigebiete und Events gemacht. „Unsere Stärke ist die Nähe zu unseren Kunden“, sagt der Skidata-Chef. „Mit 26 Länderorganisationen und fünf Joint Ventures kennen wir die Marktbedürfnisse und nutzen die Chancen neuer digitaler Technologien, um zukunftsfähige Gesamtlösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

Es sei kein Zufall, dass das Salzburger Unternehmen stets erfolgreich weiterwachse. „Zu einem großen Teil ist es das Ergebnis der Innovationskraft unseres Teams“, sagt Rohner. „Weltweit tragen rund 1450 Mitarbeiter ihren Teil zum Unternehmenserfolg bei. Jeder Mitarbeiter erhält bei uns die Möglichkeit, seine Karriere im Unternehmen individuell weiterzuentwickeln. Das sichert uns langfristig motivierte Teamplayer und eine sehr gute Arbeitsatmosphäre.“ Und der Umsatz spiegelt ebenfalls den Erfolgskurs wider. 2017 betrug er über 300 Millionen Euro.

Hungrig bleiben

Die Skidata AG ruht sich nicht auf den bisherigen Leistungen aus. „Ein wirtschaftlicher Meilenstein im heurigen Jahr war der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Cytel Ltd., dem führenden Anbieter von Zutrittssystemen in China“, betont Rohner. „Für uns ist das ein wichtiger Schritt in den rasant wachsenden chinesischen Markt. Unsere Entwicklungskompetenz und die Technologie-Affinität chinesischer Parking-Betreiber sind eine ideale Kombination, um neue innovative Produkte und Dienstleistungen für einen sehr kompetitiven Markt zu entwickeln.“