Gerstner Silvester Gala

Info und Buchung Montag, 31. Dezember 2018

ab 19 Uhr bis 2 Uhr Gerstner Salons Privés

Kärntner Straße 51

1010 Wien Tel.: +43/(0)1/526 13 61

E-Mail: brunch@gerstner.at

Genießen Sie in der Silvesternacht feinste Köstlichkeiten,

atemberaubendes Ambiente, den einzigartigen Blick auf die

Wiener Staatsoper und schwungvolle Live-Musik zum Tanzen.

www.gerstner-konditorei.at

€ 290,- p.P. all inclusive-Paket*

mit feinster Auswahl an Vorspeisen vom Buffet, Hauptspeisen an den Tisch serviert, Desserts aus der süßen Vitrine und Getränken.

*ausgenommen Champagner und Spirituosen

Exklusives Angebot für Club-Mitglieder!

3 Personen + 1 gratis!

