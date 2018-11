3. Platz: Ringana GmbH

Die Ringana GmbH aus Hartberg stellt Naturkosmetik ohne Konservierungsstoffe her. Gegründet wurde das Unternehmen vor 25 Jahren von Andreas Wilfinger und Ulla Wannemacher. Heute hat das Unternehmen neben dem Frischewerk in Hartberg auch jeweils einen Standort in der Slowakei und in Italien. Beschäftigt sind rund 180 Mitarbeiter, und der Umsatz lag 2017 bei knapp 60 Millionen Euro. Das Sortiment umfasst über 50 Produkte. Neben dem D-A-CH-Raum zählen Italien und Spanien zu den Hauptmärkten. Auch nach Frankreich und Großbritannien wird geliefert. Ein neues, vollautomatisches Logistikzentrum sorgt für eine reibungslose Abwicklung.