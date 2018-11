2. Platz: Franz Großschädl Stahlgroßhandel

Das Grazer Unternehmen Großschädl Stahl zählt zu den kompetentesten Stahlanbietern in Österreich. Die Produktpalette reicht von Stabstahl über Bleche und Rundrohre bis zu Schweißdraht. Claudia und Ewald Kronheim agieren als Geschäftsführer und beschäftigen rund 150 Mitarbeiter. 2017 lag der Umsatz bei knapp 60 Millionen Euro. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Graz-Eggenberg, hat aber mit ESB Betonstahl in Graz-Puntigam und einer Filiale in Wiener Neustadt weitere Standorte. Großer Drang zur Innovation ist eines der Markenzeichen der Franz Großschädl Stahlgroßhandel GmbH.