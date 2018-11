1. Platz: Erber Aktiengesellschaft

Die heutige Erber AG wurde 1983 von Erich Erber als Erber KG und später Biomin GmbH in Pottenbrunn gegründet und ist seither in Familienbesitz. Heute gehören zum Konzern Biomin, Romer Labs, Sanphar und EFB. Mit Vertriebspartnern ist Erber in über 140 Ländern weltweit vertreten – in knapp 40 davon mit eigenen Niederlassungen. Forschungsfelder sind innovative Futtermitteladditive, Entgiftung von Mykotoxinen (Schimmelpilze) sowie biotechnologischer Pflanzenschutz. „Entscheidend für den Erfolg sind die internationale Ausrichtung sowie die leistungsstarke innerbetriebliche Forschung und Entwicklung, die Grundlage für kundenorientierte und innovative Lösungen bietet, was durch gemeinsame Projekte mit renommierten Unis und Forschungseinrichtungen unterstützt wird“, sagt Heinz Flatnitzer, Vorstand HR & Corporate Communications. „Ein weiterer Faktor ist die Qualifikation der Mitarbeiter, in die wir gerne investieren. Mitarbeiter brauchen Aussicht auf persönliche Entwicklungschancen, um sie langfristig zu binden.“

Noch internationaler

Ende 2017 hat Erber seine neue Biomin Produktionsanlage in Wuxi in China eröffnet. „China ist der größte potenzielle Binnenmarkt für uns, und für unseren Erfolg dort ist es wichtig, dass wir unsere Kunden aus lokaler Produktion beliefern können“, sagt Flatnitzer. „Auch in China wird Nachhaltigkeit immer wichtiger und wir können mit unseren Kunden, mit unseren Lösungen für antibiotikafreie Futtermittel arbeiten, was eine nachhaltigere Tierproduktion bedeutet.“ Vor wenigen Jahren gab es in Asien wenig Interesse daran, Antibiotika als Wachstumsförderer in der Tierernährung einzuschränken – in den letzten Jahren setzte ein massiver Sinneswandel ein. Heute stellt sich die Situation inzwischen völlig anders dar: „Einige Länder wie Korea, Japan oder Thailand haben Antibiotika als Wachstumsförderer bereits verboten. Andere wie Vietnam oder Indonesien befinden sich gerade in diesem Prozess oder haben konkrete Pläne, die in diese Richtung gehen, wie China oder Indien“, erzählt der Vorstand. „Darüber hinaus haben wir auch Afrika im Fokus: 2050 werden dort laut Prognosen 25 Prozent der Weltbevölkerung leben. Damit steigt der Bedarf proteinhaltiger Nahrungsmittel.“

Zielstrebig

Innovation, Internationalisierung und Integration als Firmenphilosophie. „Innovation im Interesse der Kunden, um einen erlebbaren Mehrwert und breite Diversifikation zu bieten, Internationalisierung zur globalen Betreuung von Kunden sowie Integration für Höchstleistungen all unserer Divisionen.“ Die Erber AG bekennt sich aber auch zum Standort Österreich. So wurde kürzlich mit dem Bau eines neuen Biomin Produktionsstandortes in Haag am Hausruck/Oberösterreich begonnen. Im Sommer wurde die neue Romer Labs Site in Tulln fertiggestellt. „2019 investieren wir in neue Geschäftsfelder. EFB, Erber Future Business, ist unser „in-house Inkubator“ – ein innovatives, internationales Unternehmen der Erber Group, das auf Biotechnologie spezialisiert ist.“ Flatnitzer ergänzt: „Wir realisieren Projekte vom ersten Laborversuch bis hin zum marktfähigen Produkt – aktuell in unseren neuen Geschäftsfeldern bei Enzymen und Vakzinen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Fokus auf Biosicherheit und Prävention von Tierkrankheiten mittels Impfstoffen und neuen Behandlungsmethoden, um die nachhaltige Tierproduktion zu unterstützen.“