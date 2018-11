Die Merkur-Kunden begegnen den Verkäufern wertschätzender

Die Merkur Warenhandels AG gehört zum Rewe-Konzern. Rewe versucht bei all seinen Markengeschäften, die Integration von Menschen mit Behinderung voranzutreiben.

Merkur beschäftigt insgesamt knapp 10.000 Mitarbeiter. Fast 150 Beschäftigte davon sind Menschen mit Beeinträchtigungen. Zusätzlich absolvieren 30 Personen eine integrative Lehre. Seit 2015 wird die Integration von Menschen mit Behinderungen systematisch betrieben – der Anteil konnte seitdem um 35 Prozent gesteigert werden.

„Wir haben in der Zusammenarbeit mit unseren Kollegen mit Behinderung ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht“, sagt Merkur Vorstandsvorsitzende Kerstin Neumayer. „Sie bringen frischen Wind ins Unternehmen und haben – meist gerade aufgrund ihrer Einschränkung – besondere Fähigkeiten und Talente, die sie aktiv und bewusst einsetzen können.“ Laut Neumayer sind diese Mitarbeiter es gewöhnt, Lösungen zu suchen, welche Flexibilität, Kreativität und Offenheit voraussetzen.

Diese Stimmung überträgt sich auf die anderen Kollegen. „Die Zusammenarbeit ist zudem von gegenseitiger Wertschätzung, viel Engagement und Loyalität geprägt“, sagt die Merkur-Vorstandsvorsitzende. „Und welches Unternehmen freut sich nicht über zufriedene Mitarbeiter, die einem gerne die Treue halten?“

Vielseitig einsetzbar

Die Mitarbeiter mit Behinderung arbeiten bei Merkur in den Märkten in unterschiedlichen Bereichen – z. B. in der Salatbar, wo sie vor Ort frische und gesunde Convenience-Produkte per Hand zubereiten oder auch im Bereich des Trockensortiments, wo sie unter anderem für die Umsetzung von Schlichtplänen oder die Inventur zuständig sind.

„Generell geht es darum, dass wir als Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen so flexibel anpassen, dass eine Person mit Einschränkungen ihr Potenzial voll entfalten kann und sich in ihrem Tätigkeitsbereich auch wohlfühlt“, erklärt Neumayer.

Positives Feedback

Von Kundenseite wird das Engagement von Merkur wohlwollend angenommen. Kerstin Neumayer beobachtet, dass die Kunden sehr offen und freundlich reagieren. Negative Vorfälle habe man nicht erlebt – ganz im Gegenteil –, sehr oft erhält Merkur von seinen Kunden viel Lob und positive Worte. „Wir sind davon überzeugt, dass Kollegen mit Behinderung eine Bereicherung für alle Seiten sind“, meint Neumayer.