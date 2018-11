1. Platz: Robert Hörtner GmbH

Die Robert Hörtner GmbH (RHG) aus St. Valentin versteht sich als Komplettanbieter für die Planung, Lieferung und Inbetriebsetzung von innovativer, hochwertiger Automation, Dokumentation und elektrischer Ausrüstung, die weltweit zum Einsatz kommt. Die Leistungen umfassen etwa Hardware- und Softwareengineering, Elektroanlagenbau, Elektromontagen, Schaltschränke. Der Umsatz lag 2017 bei knapp acht Millionen Euro.

Heuer feiert das Unternehmen sein 30-jähriges Jubiläum. Firmengründer Robert Hörtner und seine Gattin Ingeborg Hörtner leiten das Unternehmen gemeinsam. 1988 starteten die beiden mit drei Mitarbeitern, Büro und Fertigung waren im Privathaus. „Wir sind in 30 Jahren kontinuierlich gewachsen. Uns zeichnen gelebte Handschlagqualität und flexible Projektabwicklung aus. Wir bieten Engineering und Elektroanlagenbau aus einer Hand, Made in Austria.“

Qualität und Kompetenz

Stolz ist man auf die ISO 9001:2015 Zertifizierung „Qualitätsmanagement“, die RHG seit 2000 besitzt. Man entwickelt maßgeschneiderte und flexible Lösungen nach Industriestandard. Als wichtigen Meilenstein des Unternehmens bezeichnet die Geschäftsführung auch den Bezug der eigenen Büroräume und Fertigung im Jahr 2000 mit laufender Erweiterung. Erst im vergangenen Jahr gab es einen Hallenzubau und damit eine Fertigungsfläche von insgesamt 2400 m2 und 820 m2 Bürofläche. „Derzeit konzentrieren wir uns auf das Vorantreiben der Automatisierung im Engineering und Elektroanlagenbau, Stichwort Digitalisierung 4.0“, sagt Ingeborg Hörtner. „Ein wichtiger Schritt wird die Einbindung einer automatischen Anlage für die Fertigung sein, um konkurrenzfähig zu bleiben.“

Tolle Referenzen

Engineering und Elektroanlagenbau von RHG findet bei renommierten Firmen Anklang. Die Referenzliste kann sich sehen lassen. Böhler Bleche, Voestalpine, Waagner-Biro, Lenzing Technik, Tesla Motors Austria, Siemens. Als Familienbetrieb mit mehr als 35 Mitarbeitern kann RHG schnell und flexibel auf Kundenwünsche eingehen und ist in der Lage sowohl Großprojekte wie auch Kleinserien zu produzieren. Das macht das Unternehmen so attraktiv.

Robert Hörtner bietet aber auch noch Personalberatung, welche sich zum Ziel setzt, Unternehmen im In- und Ausland über Personalengpässe hinwegzuhelfen. Ausgesuchtes Fachpersonal aus dem Gebiet der Elektrotechnik wird bei Bedarf über vorbestimmte Zeiträume an Kunden weitergegeben.