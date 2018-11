1. Platz: Druck.at

Druck.at in Leobersdorf steht seit 2001 für rasche Bearbeitung und Lieferung von Druckaufträgen und bietet mittlerweile eine Produktpalette von rund 85.000 Produkten. 2017 lag der Umsatz bei rund 40 Millionen Euro. Seit heuer ist die Zustellung noch am selben Tag in Wien, Niederösterreich und Teilen des Burgenlands möglich. „Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns, das mit der Entwicklung eines neuen E-Commerce-Systems begonnen hat“, sagt Druck.at-Geschäftsführerin Emily Shirley. Die Führungsetage komplettieren der gewerberechtliche Geschäftsführer und Prokurist Markus Graf sowie Commercial Director und Prokurist Gerhard Patek. In der Fertigung hat sich einiges getan. „Wir haben eine wertstromorientierte Produktion realisiert und bieten mit der neuen Letterpress durch ihre historische Drucktechnik edle Prägungen von Druckwerken an“, betont die Geschäftsführerin. „Darin sehen wir die Brücke zwischen Tradition, Handwerk und Innovation.“

Kundenorientiert

Druck.at produziert mit seinen rund 260 Mitarbeitern pro Tag durchschnittlich zwischen 1200 und 1500 Aufträge. „Jeder Einzelne ist ein Vertrauensbeweis unserer Kunden an uns. Daher nehmen wir jeden ernst und sind dementsprechend auf jedes Ergebnis stolz, das unser Haus verlässt“, zeigt sich Shirley bodenständig. Am Boden bleibt man auch bei der Firmenphilosophie: „ Der Mensch steht für Druck.at ganz klar im Mittelpunkt. Wir werden weiterhin auf Kundenorientierung setzen, um den Wert unserer Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen.“ Ziel ist stets, Kundenwünsche durch individuell zugeschnittene Produkte bestmöglich zu erfüllen und diese zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu einem fairen Preis zu liefern. „Dabei dürfen aber auch die Mitarbeiter nicht zu kurz kommen“, ist sich die Geschäftsführung bewusst. Durch laufende Mitarbeiterschulungen soll ein stetiger Wissenstransfer stattfinden. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind ein entscheidender Wettbewerbsfaktor und sie sind der Schlüssel für Servicequalität.

Digitalisierung als Chance

Druck.at sieht die Digitalisierung als Chance, noch schneller und effizienter zu werden. Man sehe Mensch & Maschine nicht in Konkurrenz zueinander, sondern als Partner, um Kunden einen noch besseren Service bieten zu können. „Digitalisierung verbessert die Transparenz unserer Produktionsabläufe“, sagt Shirley. 2019 steht die Weiterentwicklung des E-Commerce-Systems an erster Stelle. „Wir wollen auch die 100.000 Produktmarke knacken.“