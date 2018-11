2. Platz: EVN AG

Die EVN AG mit Hauptsitz in Maria Enzersdorf ist der größte Strom-, Gas- und Wärmeversorger in Niederösterreich, aber auch ein wichtiger Stromversorger in Mazedonien und Bulgarien. In Summe ist die EVN in elf Ländern tätig. Knapp 7000 Personen sind bei der EVN beschäftigt. Die beiden wesentlichen Geschäftszweige sind das nationale und internationale Energiegeschäft (Energieerzeugung, Netzbetrieb) und das Umweltgeschäft (Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, thermische Abfallverwertung). Stefan Szyszkowitz und Franz Mittermayer bilden den Vorstand. 2017 lag der Umsatz über zwei Milliarden Euro.