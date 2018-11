2. Platz: Paysafecard Wertkarten AG

Paysafecard ist einer der globalen Marktführer im Bereich der Online-Prepaid-Zahlungsmittel und bietet Paysafecard-Zahlungsmittel für individuelle Bedürfnisse an. Der Hauptsitz ist in Wien; 2017 konnte mit rund 200 Mitarbeitern ein Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro erzielt werden. Nach der Umwandlung der Paysafecard Wertkarten AG in die Paysafecard.com Wertkarten GmbH im Sommer 2014 wurde Udo Müller zum Geschäftsführer ernannt. Die Vertriebsstruktur wird kontinuierlich ausgebaut, international wird expandiert, und Webshoppartner werden hinzugefügt. Das Unternehmen ist Teil der Paysafe Holdings UK Limited, die weltweit in 46 Ländern tätig ist.