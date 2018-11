2. Platz: Bechtle GmbH

Bechtle wurde vor mehr als 30 Jahren in Deutschland gegründet. Inzwischen ist Bechtle ein europaweit führender E-Commerce-Anbieter und besitzt IT-Systemhäuser im D-A-CH-Raum. In Österreich ist die Bechtle GmbH mit rund 170 Mitarbeitern an Standorten in Wien, St. Pölten, Graz, Innsbruck und Götzis präsent. Geschäftsführer vom IT-Systemhaus Wien im zwölften Bezirk ist Robert Absenger. Der Umsatz lag 2017 bei mehr als 70 Millionen Euro. Zu den Kunden zählen Unternehmen und Organisationen aus dem gehobenen Mittelstand, dem Enterprise-Bereich sowie der öffentlichen Verwaltung.