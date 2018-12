Yuja Wang und Leonidas Kavakos

Info und Buchung www.konzerthaus.at

Sie lässt niemanden kalt, denn ihre Virtuosität ist so atemberaubend wie ihre Erscheinung. Yuja Wang ist eine moderne junge Frau und inszeniert ihre Auftritte als eine Art Gesamtkunstwerk. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Echo Klassik als Nachwuchskünstlerin 2011 und die Wahl zum Artist of the Year 2017 der Zeitschrift Musical America, begleiten ihre steile internationale Karriere. Erleben Sie die Vielseitigkeit der unvergleichlichen Pianistin im gemeinsamen Konzert mit Violinist Leonidas Kavakos, der als einer der musikalischsten und versiertesten Virtuosen auf seinem Instrument gilt. Im Großen Saal des Wiener Konzerthaus hören Sie Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Sergej Prokofjew, Béla Bartók und Richard Strauss.

Sonntag, 20. Jänner 2019, 19.30 Uhr

Wiener Konzerthaus

Lothringerstraße 20

1030 Wien

