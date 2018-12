Auflösung der "Presse"-Rätselausgabe

Für Rätsel- und Denksportfreunde haben wir in die Samstagsausgabe der "Presse" vom 22.12.2018 eine zweite Ebene eingebaut: Das erste "Presse"-Rätselspiel bestand aus acht weihnachtlichen Rätselpackerln, die unterschiedlichste knifflige Aufgaben enthielten. Gesucht war stets ein Farb- oder Zahlencode aus einer X- und einer Y-Koordinate, die am Ende über ein Lösungsraster zum Lösungssatz führten. Hier präsentieren wir nun die Auflösung:

Nr. 1: Tangram. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseiten der ausgeschnittenen Puzzleteile lassen sich, der Linie nach, zu Ziffern zusammenlegen: X=0, Y= 5.

Nr. 2 X: Erpresserbrief. Die Wortschnipsel stammen aus den Ressortnamen in den Buchköpfen. Die richtigen Seitenzahlen ergeben, in die Formel eingesetzt: X=8.

Nr. 2 Y: Wetter. Gesucht ist die Farbe der Temperatur für den Süden in der „Wochenprognose“ der Wettervorschau auf der „24 Stunden“-Seite. Y=grün=7.

Nr. 3 X: Zahlenrätsel. Hier ist keine hohe Mathematik gefragt, sondern ein genauer Blick auf die Gestalt der Zahlen: 1848 hat fünf geschlossene „Räume“, also: X=5.

Nr. 3 Y: Lichtcode. Was sind das für seltsame Linien im „Economist“-Teil? Wer die Seite gegen das Licht hält, kann die Schrift lesen: Y=2.

Nr. 4 X: „Pizzicato“. Die gefetteten Buchstaben, die zusammen „Verschwörung“ ergeben, sind schnell gefunden. Wer sie mit einem Stift der Reihenfolge nach verbindet, enthüllt die versteckte Ziffer: X=9.

Nr. 4 Y: Bilderrätsel. Das „neue Schwarz“ in Peter Kufners Karikatur auf der Debatten-Seite ist eindeutig: Y=türkis=6.

Nr. 5: Vier gewinnt. Mit einem bestimmten Zug kann Blau eine Falle bauen – und das Spiel entscheiden, bevor alle Steine gefallen sind. Den Zug gilt es nun ins „baugleiche“ Lösungsraster zu übertragen: X=2, Y=9.

Nr. 6 X: Schach. Unsere „alternativen“ Züge im „Spectrum“-Schachspiel führen zwar zu keinem Matt, aber die Figuren zeichnen dabei Linien auf dem Schachbrett – zusammen ergeben sie eine Ziffer: X=4.

Nr. 6 Y: „Spectrum“-Cartoon. Wie viele Gänse sind hier am Boden geblieben? Y=3.

Nr. 7 X: Falträtsel. Faltet man die Symbolpaare der Reihenfolge nach so, dass sie genau aufeinanderliegen, passiert der Origami-Zauber – und ein Kästchen voll strahlendem „Presse“-Blau kommt zum Vorschein: X=blau=5.

Nr. 7 Y: „Sprechblase“. Michael Köttritschs wöchentliche Kolumne lässt sich diesmal gleich auf zweierlei Art lesen: Ganz gewöhnlich – und indem man sich je das letzte Wort jeder Zeile vornimmt. Dann wird die Aufgabe klar: Wie oft kommt hier das Wort „Spiel“ vor? Y=4.

Nr. 8: Buchstabensalat. Wer auf Seite K10 alle Begriffe aus der Zeitungswelt markiert, bringt die erste Lösung zum Vorschein: X= 8.

Auch eine kleine „Minderheit“, eine einsame Zahl, hat sich zwischen die Buchstaben eingeschlichen: Y=3.

–

Die Rätselredaktion: Florian Asamer, Matthias Auer, Michael Köttritsch, Katrin Nussmayr, Petra Winkler

Layout und Grafik: Stefan Förstel und Petra Winkler