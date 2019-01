Club-Sonderreise ins Weinparadies Kalifornien

Info und Buchung Reisethek-Büro, Riemergasse 6, 1010 Wien

Online unter www.reisethek.at

Tel.: 0800/560 080 (Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr)

Welcome to the Golden State of Wine! Auf dieser unvergleichlichen Weinreise nach Kalifornien unter der fachlichen Reiseleitung des Winzers und Weinhändlers Yves Michel Müller werden Sie in flüssigem Gold sprichwörtlich baden.

Von San Francisco aus starten Sie Ihre Genusstour ins Weinimperium des Napa Valleys. Faszinierende Eindrücke der Golden Gate Bridge überraschen Sie bei einer geführten City-Tour und ein Gourmetdinner mit Weinbegleitung macht Lust auf mehr.

Einzigartig auf dieser Weinreise ist die Serie an Weinverkostungen. Alle großen Kalifornier stehen auf Ihrer Verkostungsliste: Domaine Carneros, Dominus Estate, Diamond Creek, Heitz Cellar, Chimney Rock, Hanzell, Ridge Wine, Vérité, Harlan Estate, Robert Mondavi, Screaming Eagle, Madrigal, Mount Eden und Francis Ford Coppolas Star-Weingut Inglenook sowie der King of Napa Valley Opus One - einfach nur AMAZING! Den besten Überblick bekommen Sie bei einer Helikopter-Weintour und Sie wohnen fürstlich in den besten Häusern wie dem 5-Stern Haus Bardessono Hotel and Spa.

Bei den inkludierten Gourmet-Essen in Sternerestaurants schlägt Ihr Genießerherz höher. Eine unvergessliche, unvergleichliche und einzigartige Weinreise für echte Kalifornien-Hedonisten.

www.reisethek.at

Highlights

Reisebegleitung durch Weinexperte Yves-Michel Müller

Besichtigung exklusiver Weingüter im Napa Valley

Gourmetdinner im prämierten Sternerestaurants

Enthaltene Leistungen

Linienflüge Economy-Class ab/bis Wien mit Lufthansa nach San Francisco via Frankfurt

2 Übernachtungen im Omni San Francisco Hotel**** in San Francisco inkl. Frühstück

3 Übernachtungen im Bardessono Hotel & Spa***** in Yountville

2 Übernachtungen im Carneros Resort & Spa***** in Napa

2 Übernachtungen im Fairmont Hotel***** in San Francisco inkl. Frühstück

Mittagessen auf den Weingütern lt. Reiseverlauf

4 Gourmet Abendessen & 3 Degustations Dinner in Sterne Restaurants wie dem 3-Stern Restaurant Quince

Halbtages Stadtbesichtigung San Francisco

Helikopter Tour mit Weinverkostung und kleinem Mittagessen

Besichtigungstour rund um Sausalito

alle Transfers, Ausflüge und Eintritte lt. Reiseverlauf

deutschsprachige Reiseleitung & Fachreisebegleitung Yves Michel Müller

1 DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Kalifornien pro Zimmer

200 € Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Preis: ab 14.990 € pro Person im DZ (statt ab 15.190 €)

Termin

18.–28. Juni 2019

Info und Buchung

Reisethek-Büro, Riemergasse 6, 1010 Wien

Online unter www.reisethek.at

Tel.: 0800/560 080 (Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr)

E-Mail: service@reisethek.at

Veranstalter

Veranstalter: Robin Tours GmbH, Unterer Stadtplatz 11, 6330 Kufstein, GISA-Zahl 29305292. Anzahlung 20% (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzversicherung: Zürich Insurance plc Niederlassung Deutschland, Abwickler: Cover-Direct, Tel.: +43 1 969 08 40. Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros idgF unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.