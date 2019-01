Info Verlosung am 16.1.2019

In der zweiten Ausgabe dieser Veranstaltungsreihe heißt es "Bühne frei" für eindrucksvolle Frauenstimmen.

Etta Scollo widmet sich dem Thema der Veränderung und entführt ihr Publikum mit ihrem eigenen Stil in andere Welten.

Cuca Roseta ist eine der markantesten Stimmen des heutigen Fado und führt in eine Dimension in der Glückseligkeit, Wärme und Leidenschaft spürbar werden.

Fetzig, sentimental, rauchig und mit großer Achtung vor ihren Vorbildern, Edith Piaf, Zaz und Annett Louisan gestaltet Evelyn Ruzicka ihr Repertoire.

Arrangeur Mathias Rüegg hat Zutaten aus zwei musikalischen Welten gesammelt und der Sängerin Lia Pale und dem Pianisten Oliver Schnyder ihre Lieblingssongs aus dem Great American Song Book auf den Leib geschneidert.

www.akzent.at

Gewinnen Sie 2 Tickets!

Etta Scollo

"Il passo interiore"

Mittwoch, 23. Jänner 2019, 19.30 Uhr



Cuca Roseta

"Luz"

Donnerstag, 31. Jänner 2019, 19.30 Uhr

Evelyn Ruzicka

singt Edith Piaf

Freitag, 15. Februar 2019, 19.30 Uhr

Lia Pale & Oliver Schnyder

"The Other Way Around" arragniert von Mathias Rüegg

Donnerstag, 21. Februar 2019, 19.30 Uhr



Theater Akzent

Theresianumgasse 18

1040 Wien

