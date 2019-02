Benefizkonzert zugunsten ICEP Berufsbildungsprojekte

Das Symphonieorchester Sinfonia Academica spielt auch heuer zugunsten ICEP und deren Berufsbildungsprojekte in Afrika und Lateinamerika auf. Gespielt werden beliebte Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven unter der Dirigentin Nazanin Aghakhani im Wiener Konzerthaus.

Datum & Ort:

Montag, 18. März 2019 - 19:30 Uhr



Wiener Konzerthaus - Mozartsaal

Lothringerstraße 20

1030 Wien

www.konzerthaus.at

Weitere Informationen unter www.icep.at/benefizkonzert2019 und www.sinfa.at



Mit diesem Benefizkonzert unterstützt Sinfonia Academica SINFA ICEP und all jenen Menschen, die in Ausbildungsprojekten in Afrika und Lateinamerika die Chance erhalten, auf Basis der eigenen Arbeit leben zu können.

Freuen Sie sich auf einen klangvollen Abend und die Gäste des Abends können sich über die wundervolle Musik erfreuen.

Gewinnspiel:

„Die Presse“ verlost 1x 2 Tickets für das wundervolle Benefizkonzert. Einfach nachfolgende Frage beantworten und mit etwas Glück können Sie am 18. März 2019 die Klänge des Symphonieorchester mit einer Begleitperson genießen.

>>> Zum Gewinnspiel!<<<

Die Teilnahme ist bis 4. März 2019 - 9 Uhr möglich. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Eine Ablöse in bar ist nicht möglich.