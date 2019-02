Branford Marsalis Quartet

Info und Buchung Mit Ihrer Club-Karte direkt beim Ticket-Service-Center (max. 2 Tickets pro Club-Karte). Online unter www.konzerthaus.at

Bei ihm vereinen sich Ausdruckskraft, Klangfülle und eine brillante Instrumentaltechnik zu einem in den Bann ziehenden Gesamtpaket. So wundert es also kaum, dass Branford Marsalis zu einem Star auf der Weltbühne des Jazz avancierte. Ebenso wenig überrascht es, wenn die Zeitung The Guardian auf das beeindruckende Spektrum seines Saxophonspiels hinweist und die legendäre Zeitschrift DownBeat die Zusammenarbeit mit dem Sänger Kurt Elling, die auch im Wiener Konzerthaus zu erleben war, zu den besten Alben des Jahres rechnet. Mit seinem langjährigen und fantastisch eingespielten Quartett findet der US-Amerikaner mit einem neuen Programm im Gepäck erneut den Weg in den Großen Saal des Wiener Konzerthauses

www.konzerthaus.at

7,5% Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Dienstag, 12. März 2019, 19.30 Uhr

Wiener Konzerthaus

Lothringerstraße 20

1030 Wien

