Musikreise Hamburg

Nach Ihrer Ankunft in Hamburg führt Sie eine Busrundfahrt entlang der Alster mit ihren Villen, durch den Stadtteil St. Pauli samt Landungsbrücken bis zu der gepflegten Parkanlage "Planten un Blomen". In der Hamburger Staatsoper erleben Sie mit Donizettis "L‘Elisir d‘Amore" einen Meilenstein der komischen Oper, der nicht mehr aus dem Repertoire der Opernbühnen wegzudenken ist. Hamburg besitzt eine langjährige Musiktradition, viele bedeutende Komponisten haben hier gewirkt oder wurden hier geboren. In den Ausstellungsräumen der historisch konstruierten Bürgerhäuser wird u. a. Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach, Johannes Brahms und Gustav Mahler Tribut gezollt. Schließlich werden Sie in einen der modernsten und zukunftsweisendsten Konzertsäle der Welt eingelassen und erleben in der Elbphilharmonie das Eröffnungskonzert des Internationalen Musikfestivals. Unter der musikalischen Leitung von Kent Nagano dürfen Sie sich auf György Ligetis Requiem und Gustav Mahlers Symphonie Nr. 2 mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg, dem Arnold Schoenberg Chor, dem Staatschor Latvija, Sarah Wegener (Sopran) und Gerhild Romberger (Alt) freuen. Bevor Sie Ihre Heimreise antreten besuchen Sie noch das UNESCO Weltkurlturerbe, die Hamburger Speicherstadt.

Enthaltene Leistungen

Flug Wien–Hamburg–Wien in der Economy Klasse

Flugtaxen (dzt. ca. € 92,-)

alle Flughafentransfers

Fahrt im CLUB 50-GRAND CLASS Bus

Unterbringung im 4* Hotel Holiday Inn Hafencity o.ä.

Doppelzimmer mit Bad/Dusche, WC

volle Verpflegung: 3 x Halbpension, davon 2 x Abendessen im Hotel und 1 x im Restaurant Leuchtturm, 4 x Mittagessen. 1 x Häppchen mit 1 Glas Wein oder Bier nach dem Konzert

Opernkarte "L'Elisir d'Amore" in der Hamburger Staatsoper (PG 2)

Konzertkarte zum Eröffungskonzert des Internat. Musikfestivals in der Elbphilharmonie (PG 3)

alle Ausflüge und Besichtigungen laut Programm

alle anfallenden Eintrittsgebühren

CLUB 50-Versicherungspaket

CLUB 50-Reiseleitung

100 € Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Preis: € 1.599,- pro Person im DZ (statt € 1.699,-)

Einzelzimmerzuschlag: € 299,-

Termin

25.–28. April 2019

Veranstalter:

Veranstalter KLUG touristik GmbH

GISA-Zahl: 24868075; Details zur Reiseleistungsausübungsberechtigung unter www.gisa.gv.at/abfrage

Kundengeldanzahlung max. 20%, Restzahlung frühestens 20 Tage vor Abreise gegen Aushändigung der Reiseunterlagen.

Buchungsgebühr Nichtmitglieder p.P./Euro 18,-.

Mindestteilnehmerzahl 20 Personen

Verantwortlicher (DSGVO) = Veranstalter. Bei Buchung werden Ihre Daten zur Vertragserfüllung (Art 6 Abs 1 lit b) verarbeitet und an Vertragspartner weitergeleitet. Weitere Verarbeitung nach Art 6 Abs 1 lit f zum Direktmarketing (berechtigtes Interesse). Speicherdauer idR 7 Jahre. Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit der Daten, sowie Beschwerde bei der DSB. Die Reisebedingungen schicken wir Ihnen gerne zu.