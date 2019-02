„In Graz ist nur der Stumpfsinn zuhause“: Thomas Bernhards schönste Österreich-Beschimpfungen

Salzburg

Je schöner eine Stadt ihrem Anschein nach ist, desto verblüffender ist ihr wirkliches Gesicht, das sie unter der Fassade verbirgt. Gehen Sie in irgendein Restaurant in Salzburg. Auf den ersten Eindruck: lauter brave Leute. Hören Sie Ihren Tischnachbarn aber zu, entdecken Sie, dass sie nur von Ausrottung und Gaskammern träumen. (…) Gestern noch haben sich drei Menschen in die Salzach geworfen. Man sagte, es sei der Föhn. Aber ich weiß, dass in dieser Stadt etwas körperlich auf den Menschen lastet und sie schließlich zerstört.