Familienunternehmen vor den Vorhang

Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung und der Wettbewerb „Österreichs beste Familienunternehmen“ werden von der „Presse“-Redaktion unabhängig gestaltet. Das Bankhaus Spängler, die BDO und die Österreichische Notariatskammer sind Kooperationspartner.





Große Bühne für Österreichs Familienunternehmen: In den kommenden Wochen suchen wir wieder die besten Familienbetriebe des Landes, wollen ihre Leistungen für die Wirtschaft und als verlässlicher Arbeitgeber würdigen und die Besten der Besten auszeichnen. Der renommierte Wettbewerb wird von der „Presse“ gemeinsam mit dem Bankhaus Spängler, der BDO und der Österreichischen Notariatskammer veranstaltet.

Wer kann mitmachen und wie?

Dabei sein können alle Familienunternehmen mit Firmensitz in Österreich. Es gibt keine Einschränkung hinsichtlich Umsatzgröße und Branche. Die Anmeldung ist ab heute bis 2. April möglich. Anmeldelink: DiePresse.com/Fam19. Die Teilnahme ist kostenlos. Entscheidend ist, dass die Unternehmen in Familienhand sind oder unter maßgeblicher Kontrolle einer Familie.

Wer gilt als Familienunternehmen?

Als Familienunternehmen gilt per Definition jedes österreichische Unternehmen – egal, ob börsenotiert oder nicht –, das mindestens zu 15 Prozent im Eigentum einer Familie steht und bei dem diese wesentlichen Einfluss auf die Bestellung der Geschäftsführung, des Vorstands und, falls vorhanden, des Aufsichtsrats hat. Diese Definition von Familienunternehmen orientiert sich an der gängigen internationalen Beschreibung von Familienbetrieben.

Was muss man einreichen?

Benötigt werden die Umsatzzahlen der vergangenen drei Geschäftsjahre sowie die Mitarbeiterzahl und die Information, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. Außerdem bitten wir bei der Anmeldung um eine Kurzbeschreibung des Unternehmens.

Wie und was wird bewertet?

Alle Einreichungen werden gesichtet und von einer namhaften Expertenjury unter der Patronanz von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck geprüft und schließlich in einem zweistufigen Verfahren bewertet. Neben der Zahlenperformance, bei der es um den Nachweis geht, ein gesundes, finanziell gut aufgestelltes Unternehmen zu sein, fließen in die Bewertung auch viele Soft Facts ein, beispielsweise, wie abgesichert und solide der Familienbetrieb intern sowie extern aufgestellt ist. Auch die Zukunftsfähigkeit wird beurteilt, indem man das Geschäftsmodell begutachtet und Bezug auf die Branche nimmt, in der das Familienunternehmen tätig ist. Es geht dabei auch um die Nachfolgethematik, so sie ansteht, mögliche Nachfolgeplanung und das Zusammenwirken der Generationen.

Wer wird ausgezeichnet?

Die Jury kürt pro Bundesland das beste Familienunternehmen. Aus diesen neun Topunternehmen wird, als Primus inter Pares, der Österreich-Sieger ermittelt. Die besten Familienbetriebe 2019 werden Mitte Mai bei einer feierlichen Gala in Wien ausgezeichnet.



Machen Sie mit und bewerben Sie sich gleich hier. Viel Erfolg! >>> Jetzt anmelden! <<<

Die Familienbetriebe sind die Superstars der heimischen Wirtschaft Es sind die nachhaltigen Erfolge und die langfristigen Leistungen, die beeindrucken. Dabei agieren Familienunternehmen nicht marktschreierisch, sondern bedächtig – und auch gelassener, wenn der Wind am Konjunkturhimmel einmal rauer wird. Auf Familienunternehmen ist Verlass, in guten wie in schlechten Zeiten. Nicht der kurze Weg ist ihr Ziel, sondern der langfristig sichere. Daher sind die Familienunternehmen die Superstars der Wirtschaft – die großen und die vielen kleinen Familienbetriebe. Sie sind der Motor unserer Wirtschaft und Garant für gesicherte Arbeitsplätze. Ab heute bauen wir den Familienbetrieben wieder eine Bühne – und die besten heben wir aufs Podest, damit ihnen viele weitere nacheifern.