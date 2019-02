Thomas Gansch Big Band

Info und Buchung Mit Ihrer Club-Karte direkt beim Ticket-Service-Center (max. 2 Tickets pro Club-Karte). Online unter www.konzerthaus.at

E-Mail an ticket@konzerthaus.at

Tel. unter 01/242002

Die bestellten Tickets müssen gegen Vorlage der Club-Karte abgeholt werden.

In den 1960er-Jahren trafen der Trompeter Thad Jones und der Schlagzeuger Mel Lewis in New York aufeinander. Eine folgenreiche Begegnung, die den Grundstein für eines der bedeutendsten Jazzorchester der Post-Swing-Ära legen sollte. Thomas Gansch präsentiert mit einem handverlesenen Ensemble seine Hommage an das Thad Jones-Mel Lewis Orchestra.

www.konzerthaus.at

7,5% Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Freitag, 17. Mai 2019, 21 Uhr

Wiener Konzerthaus

Lothringerstraße 20

1030 Wien

