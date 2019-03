4GAMECHANGERS - DAS internationale Digitalfestival

Top-Executives, Influencers, Start-Ups, Visionaries und Gamechangers mit dem Motto "EUROPE meets ASIA" - von Dienstag, den 9. bis Donnerstag, den 11. April 2019 in der Marx Halle Wien.

Asiatische Top-Entscheider, Gründer, Investoren, Meinungsträger aus Wirtschaft, Politik und der digitalen Welt treffen auf europäische und amerikanische CEOs, Investoren, Wirtschaftstreibende, Start-Ups, sowie auf das Publikum des "4GAMECHANGERS Festival 2019". Im Herzen von Europa bildet "4GAMECHANGERS" die Drehscheibe zwischen DACH-Region, USA & Asien.

Das sind die ersten Star-Gäste des 4GAMECHANGERS Festival 2019, darunter erstmals auch Co-Host Max Conze, CEO ProSiebenSat.1 SE:



Ray Kurzweil, US-amerikanischer Autor, Erfinder & Futurist

Stewart Copeland, Gründer der Band „The Police“

Jung Chang, Bestseller Autorin „Wild Swans: Three Daughters of China“

Sebastian Kurz, Österreichische Bundeskanzler

Sarah Chen, Gründerin „The Billion Dollar Fund for Women“

Michael Edwards alias "Eddie the Eagle", Olympischer Skispringer

Jim Rogers, internationaler Investor & Autor von "A Bull in China"

Van der Bellen, österreichischer Bundespräsident

Haisong Tang, Unternehmer & millionenschwerer Investor

Gerhard Schröder, ehemaliger deutscher Bundeskanzler

Peter Bosek, Vorstandsmitglied für Retail Banking Erste Group Bank AG

Thomas Arnoldner, CEO A1 Telekom Austria Group

Rainer Seele, CEO OMV

Hunter Doherty „Patch“ Adams, Sozialaktivist, Clown & lebendiges Vorbild des gleichnamigen Hollywood-Films mit Robin Williams

LIVE am 4GAMECHANGERS Festival 2019 - Die ersten Live-Acts stehen fest:



Parov Stelar, vor dem Tour-Start exklusiv und erstmalig ein Vorgeschmack auf die ganz neue Setlist, mit der neuen Single Gringo

Silbermond, einer der erfolgreichsten und besten Live-Bands Deutschlands

Mando Diao, die schwedischen Alternative Rock Heroes mit großer Fan Base in Österreich

Camo & Krooked, die weltweit erfolgreichen Musikproduzenten und DJs mit ihren Wurzeln im Drum 'n' Bass Bereich



Es werden laufend weitere Speaker & Live Acts bekanntgegeben. Sichere Dir jetzt Dein Ticket unter 4gamechangers.io und sei dabei!

Datum und Ort

Dienstag, 9.4. – Donnerstag, 11.4. 2019



Marx Halle Wien

Karl-Farkas-Gasse 19

1030 Wien



