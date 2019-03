In vielen Bereichen der Wirtschaft herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Qualifizierte Arbeitskräfte, egal, ob Facharbeiter, IT-Spezialisten, Buchhalter oder auch Lehrlinge, sie sind für die Unternehmen nur schwer zu bekommen. Der „war of talents“ ist schon lange ausgebrochen. „Jeder spricht von den Talenten. In Wahrheit geht es aber um die breite Beschäftigung“, sagt BDO-Partner Berndt Zinnöcker.

Es geht eine ganze Generation mit den geburtenstarken Jahrgängen in den nächsten zehn bis 15 Jahren in Pension. „Wir laufen auf einen großen Engpass zu“, warnt Zinnöcker. Denn zur Kompensation sind nicht ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte da. Große Unternehmen würden sich schon intensiv damit auseinandersetzen „und haben Pläne, wann welche Mitarbeiter das Unternehmen verlassen“, sagt der BDO-Partner. Jetzt müsse sich auch der Mittelstand mit dem Thema auseinandersetzen. „Wenn ich mich erst in zehn Jahren mit dem Thema beschäftige, ist es zu spät.“

Außerdem müsse man nachdenken, wie man Mitarbeiter länger in Beschäftigung halten kann – mit Altersteilzeit, Urlaubansparen und vielem mehr, um deren Know-how nicht zu verlieren und die Chance für die Übergabe zu haben. Der Druck wird aber nicht abnehmen. „Denn in Deutschland ist diese demografische Entwicklung noch stärker als in Österreich, sagt Zinnöcker. Deutschland könnte somit noch mehr Arbeitskräfte vom heimischen Markt absaugen.

Personalmanagement ist für Zinnöcker eine strategische Überlegung: „Employer Branding wird immer wichtiger.“ Dabei geht es nicht nur darum, sich nach außen als starker, attraktiver Arbeitgeber darzustellen, um auf sich aufmerksam zu machen. Sondern es geht auch darum, „wie binde ich das Personal an mich, und wie bilde ich es heran“, sagt der BDO-Partner. Von außen Arbeitskräfte zu bekommen werde immer schwieriger, weil die Rot-Weiß-Rot-Card fast nicht mehr vergeben werde.

Jeder Unternehmer sollte die Altersstruktur seiner Mitarbeiter kennen, rät Zinnöcker. Wer sind meine Schlüsselspieler, erfahrenen Mitarbeiter, und was sind die Schlüsseltätigkeiten? Das alles gehöre in die Überlegungen, um rechtzeitig die Nachbesetzungen zu schaffen. Zu überlegen gilt es auch, welche Tätigkeiten man durch die Automatisierung digitalisieren kann. „Vielleicht gibt es Dinge, die ich über Roboter oder digitale Anwendungen laufen lassen kann“, regt Zinnöcker an. „Dann brauche ich den Arbeitsplatz nicht mehr, und den Mitarbeiter kann ich umqualifizieren.“ Der Druck auf dem Arbeitsmarkt hat auch zum Umdenken geführt: „Die Zeit, ältere Mitarbeiter abzubauen und durch günstigere Junge zu ersetzen, ist vorbei“, sagt Zinnöcker. „Weil wir uns das nicht mehr leisten können.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2019)