Zenz: „Unternehmer sein ist kein Honiglecken“

Das Bankhaus Spängler ist nicht nur die älteste Privatbank Österreichs sondern selbst auch ein Familienunternehmen. Voriges Jahr wurde das 190-jährige Bestehen des in siebter Generation geführten Unternehmens gefeiert. Seit vielen Jahren gibt es auch ein „Family Management“, wo man Familienunternehmen abseits der Vermögensberatung auch Unterstützung bei Themen wie Führung und Nachfolge gibt.

Die Unternehmensnachfolge ist abgesehen von seiner Komplexität eine schwierige Sache geworden. Denn in Österreich werden mittlerweile rund die Hälfte der Unternehmen nicht mehr innerhalb der Familie weitergegeben. „Dass der Sohn oder die Tochter automatisch übernimmt - diese Zeit ist vorbei“, sagt Bankhaus Spängler Vorstandssprecher Werner G. Zenz. Denn heute sind die potenziellen Nachfolger viele besser ausgebildet und haben viel mehr Möglichkeiten woanders Karriere zu machen.

Gehen den Familienunternehmen somit die Nachfolger aus? „Nein, wir sehen durchaus Talente in der nächsten Generation. Aber die fliegen nicht vom Himmel“, sagt Zenz. Aber Talente müssen gefördert werden. Die nächste Generation heranzuführen sei ein entscheidender Punkt: „Und das beginnt nicht erst im Erwachsenenalter, sondern schon im Teenageralter“, betont Zenz. „Da wird die Einstellung zum Unternehmertum geprägt.“ Höre man zuhause am Mittagstisch nur, wie schlecht alles ist, werde man nur schwer fähige und willige Nachfolger heranbringen. Vielmehr müsse man das Unternehmertum positiv und mit Freude vorleben. Und: „Es ist ein Spagat zu fördern und zu fordern. Aber: Vor jeder Forderung kommt eine Förderung“, sagt Zenz. Denn man soll die Ungezwungenheit der Next Generation erhalten.

Wenn es dann einmal so weit ist und die Nachfolge im Raum steht, gilt es auch ehrlich zu sich sein und im Interesse des Betrieb zu entscheiden: „Unternehmer sein ist kein Honiglecken“, sagt Zenz. „Das Entscheidende ist eine klare Antwort auf die Frage: Will ich übernehmen und habe ich das Unternehmer-Gen in mir.“ Denn das ist mit Mehraufwand und Mehrleistung verbunden.

Hat man den Auswahlprozess weitgehend eingeengt oder den Nachfolger innerhalb der Familie schon entschieden, sollte der Prozess „fünf bis sieben Jahre vor der tatsächlichen Übergabe beginnen“, rät Zenz. Tatsächlich dauere der Übergabeprozess aber oft deutlich länger.

Ob und wann die Führungs- und die Beteiligungsnachfolge passiert - oder nur eine Beteiligungsnachfolge angestrebt wird und man für die Führung künftig auf familienfremdes Management setzt, das könne laut Zenz auch durch die Erarbeitung eines Familienkodex unterstützt und herausgefunden werden. „Das schafft Identifikation“, sagt Zenz, weil dadurch alle innerhalb der Familie mitgenommen werden und es am Ende ein gemeinsam erarbeitetes Regelwerk für die Führungs- und Beteiligungsnachfolge gibt. Wobei Zenz betont: „Wir liefern Entscheidungsgrundlagen. Aber entscheiden müsse immer der Übergeber“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)