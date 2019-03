Eine repräsentative Gruppe, aus Fachleuten der Filmindustrie, der Wirtschaft und Medienexperten, hat die Rekordzahl von insgesamt 119 Einreichungen gesichtet und bewertet. Aus allen Einreichungen wurden die sechs Nominierten und die Träger der zwei Sonderpreise für junge Filmproduzent/inn/en und für das beste audiovisuelle Kommunikationskonzept im digitalen Raum ermittelt. Die Träger des Staatspreises Wirtschaftsfilm 2019 werden bei der Verleihung enthüllt und gemeinsam mit den Nominierten und Sonderpreisträgern gewürdigt.

Nominierte zum Staatspreis Wirtschaftsfilm 2019

FunderMax – For People who create

Produzent: MONTE NERO Productions, Auftraggeber: FunderMax GmbH

Imagefilm The Skills Group

Produzent: News on Video GmbH, Auftraggeber: The Skills Group GmbH

Luft zum Atmen für die Industrie

Produzent: MARES.FILM und CASAMEDIA filmproduktion GmbH, Auftraggeber: Kappa Filter Systems GmbH, Agentur: mares communications.design

New Ways of Working im A1 Headquarters

Produzent: A1 Telekom Austria AG, Auftraggeber: A1 Telekom Austria AG

Nonoy and the Seamonster

Produzent: Wildruf KG, Auftraggeber: WWF Österreich

Österreich. Die Kunst des Entdeckens.

Produzent: Kaiserschnitt Film GmbH, Auftraggeber: Österreich Werbung

Datum & Ort

Donnerstag, 11. April 2019

Beginn 18:30 Uhr

Sky Lounge der Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63

1040 Wien

Moderation:

Nina Kraft, ORF

Anmeldung bis 5. April 2019 unter: www.staatspreisfilm.at

Eintritt frei!