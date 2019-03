Calleja & Bocelli auf Malta

Info und Buchung Mit dem Code PCKULTUR:

Valletta – die geschichtsträchtige und völlig ummauerte Hauptstadt – von Malta wird Sie auf dieser Reise auf vielfältige Art und Weise beeindrucken! Bei einer City-Tour durch die Europäische Kulturhauptstadt 2018 werden Sie sich von der Postkartenidylle dieser pittoresken Stadt ganz einnehmen lassen. Fast scheint in Valletta das Flair des 16. Jahrhunderts ein wenig greifbar zu werden. Geschichtsträchtige Atmosphäre begegnet Ihnen auch in den Städten Cospicua, Vittoriosa und Senglea, die Sie bei Ihrem Besuch als die Wiege der maltesischen Geschichte kennenlernen werden. Absolutes Highlight Ihrer Reise sind jedoch die Erste-Klasse-Tickets für das Open-Air-Konzert des Startenors Joseph Calleja zusammen mit Andrea Bocelli und dem Malta Philharmonic Orchestra in Valletta! Lassen Sie sich dabei von der Musik mitreißen und erleben Sie die Stadt von ihrer pulsierenden Seite.

Highlights

Karte der Kat. Gold für das Joseph Calleja & Andrea Bocelli Open-Air-Konzert in Valletta

Stadtbesichtigung Valletta inkl. Besuch des neueröffneten Muza Art Museum

Besichtigung der geschichtsträchtigen drei Städte Cospicua, Vittoriosa und Senglea

Enthaltene Leistungen

Linienflüge Economy Class ab/bis Wien mit Air Malta nach Malta

4 Übernachtungen im AX The Palace Hotel***** in Sliema inkl. Frühstück

Karte der Kat. Gold für das Joseph Calleja & Andrea Bocelli Open-Air-Konzert am 24.08.19 in Valletta

alle Transfers im klimatisierten Minibus, Ausflüge und Eintritte lt. Reiseverlauf

Ausflugsprogramm lt. Reiseverlauf wie z.B. Orientierungstour durch die Kulturhauptstadt Valletta 2018, Besichtigung der geschichtsträchtigen drei Städte Cospicua, Vittoriosa und Senglea, Besuch des neueröffneten Muza Art Museums uvm.

2 ausgewählte Mittagessen

deutschsprachige Reiseleitung

1 DuMont Direkt Reiseführer Malta pro Zimmer

€ 50,- Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Preis: € 1.390,- pro Person im DZ (statt € 1.440,-)

Termin

21.–25. August 2019

Veranstalter

