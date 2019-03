Info und Buchung Mit dem Code PCKULTUR:

Wenn diese Namen im Spiel sind, dann dürfen Sie sich auf eine außergewöhnliche Kombination aus Gaumenspiel und Ohrenschmaus freuen: Elīna Garanča und Simon Taxacher. Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise, die sinnvoller kaum sein kann! 4 Tage im 5-Sterne Relais & Chateaux Rosengarten in Kirchberg in Tirol verheißen entspannende Stunden und kulinarische Hochgenüsse in Form eines 7-Gang Signature-Menüs des 4-Hauben Kochs Taxacher. Als aufregendes Highlight dazu servieren wir Ihnen das Konzert "Klassik in den Alpen" mit Elīna Garanča in Kitzbühel. Die lettische Mezzosopranistin gastiert seit 2013 jährlich an der Seite ihres Mannes, des Künstlerischen Leiters und Dirigenten, Karel Mark Chichon. Sie laden dazu die größten Talente der Opernwelt als Gäste zu ihren sommerlichen Open-Air-Konzerten ein, um mit ihnen gemeinsam vor dem Panorama der malerischen Alpenlandschaft zu musizieren. Elīna Garanča singt regelmäßig an den größten Opernhäusern und Festivals der Welt: der Metropolitan Opera New York, dem Royal Opera House Covent Garden in London, an der Wiener Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin, dem Festspielhaus Baden-Baden, der Bayrischen Staatsoper in München, bei den Salzburger Festspielen sowie in Aix en Provence. Erleben Sie diese außergewöhnliche Künstlerin und viele weitere im Rahmen der Open Air Veranstaltung Klassik in den Alpen.

Highlights

Klassik in den Alpen mit Elīna Garanča & Friends am 6. Juli 2019 in Kitzbühel

7-Gang Signature-Menü im 4-Hauben Restaurant Simon Taxacher

Enthaltene Leistungen

3 Übernachtungen im Relais & Chateaux Rosengarten***** in Kirchberg in Tirol inkl. Frühstücksbuffet

7-Gang Signature-Menü samt Weinbegleitung im 4-Hauben Restaurant Simon Taxacher am 5. Juli 2019

Konzertkarte der Kategorie 1 Klassik in den Alpen mit Elīna Garanča

Limousinen Transfer hin und retour zur Veranstaltung Klassik in den Alpen

€ 50,- Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Preis: ab € 870,- pro Person im DZ (statt ab € 920,-)

Termin

4.–7. Juli 2019

Veranstalter

