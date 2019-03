Christi Himmelfahrt in Prag

Info und Buchung Mit dem Code PCKULTUR:

Entspannung, Genuss und eine große Portion Kultur - das erwartet Liebhaber des guten Geschmacks bei dieser Frühlingsreise in die romantische "Stadt der hundert Türme". Lassen Sie sich von Carmen, der leidenschaftlichen "Femme fatale" verführen und erleben Sie im Palais Lobkowitz großartige Momente zu den Klängen von Mozart, Bach und Beethoven. Aber das ist noch nicht alles: Eine der wertvollsten historischen Büchereien erwartet Sie in der Klosterbücherei am Strahov. In der Tat außergewöhnlich wird es im Weltkulturerbe Kuttenberg (Kutná Hora), der reichsten (!) Stadt des Mittelalters. Gleich zwei Kathedralen können Sie hier besichtigen: Den Dom der heiligen Barbara und das Sedletz-Ossarium, eine mit menschlichen Knochen verzierte Kapelle. Raum zum Entspannen bietet das neue Zen-SPA im Hotel - eine Oase der Ruhe inmitten des pulsierenden Prager Stadtkerns.

Highlights

Führung durch die Sammlungen sowie Konzert im Palais Lobkowitz in der Prager Burg

Eintrittskarten der Kat. 1 für die Oper Carmen im berühmten Prager Nationaltheater

4-Gänge Abendmenü inklusive Weinbegleitung in einem stilvollen Restaurant

Enthaltene Leistungen

3 Übernachtungen im The President Hotel Prague***** im Deluxe Zimmer mit Blick auf die Prager Burg

tägliches Frühstücksbuffet

Eintritt in den neuen Wellnessbereich des Hotels

Lokale, deutschsprachige Betreuung und Reiseleitung während des gesamten Aufenthalts

Stadtführung und Orientierungsrundgang Prag

Eintrittskarten der Kat. 1 für die Oper Carmen im Prager Nationaltheater

Exklusive private Führung durch die historische Bibliothek im Kloster Strahov

Sektempfang und Canapés auf der Terrasse des Lobkowitz Palais in der Prager Burg

Führung durch die Sammlungen sowie Konzert im Lobkowitz Palais

4-Gänge Abendmenü inklusive Weinbegleitung in einem stilvollen Restaurant

Tagesausflug zum UNESCO Weltkulturerbe Kutná Hora (Kuttenberg) inkl. Einritt St. Barbara Kathedrale und der Knochenkirche in Sedletz

Alle Transfers im klimatisierten Kleinbus laut Reiseverlauf

1 DuMont Reise-Taschenbuch Reiseführer Prag pro Zimmer

€ 50,- Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Preis: € 1.100,- pro Person im DZ (statt € 1.150,-)

Termin

30. Mai – 2. Juni 2019

Mit dem Code PCKULTUR:

Veranstalter

Veranstalter: Robin Tours GmbH, Unterer Stadtplatz 11, 6330 Kufstein, GISA-Zahl 29305292. Anzahlung 20% (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzversicherung: Zürich Insurance plc Niederlassung Deutschland, Abwickler: Cover-Direct, Tel.: +43 1 969 08 40. Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros idgF unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.