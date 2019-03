Opernreise Gozo & Malta

Info und Buchung Mit dem Code PCKULTUR:

Der maltesische Archipel gilt als Schatztruhe im Mittelmeer. Die Inseln Malta und Gozo bieten eine unvergleichliche Vielfalt an Kultur und Naturschönheit, doch unterscheiden sie sich wesentlich. Die Hauptinsel Malta ist pulsierend, hier erwartet Sie in der Europäischen Kulturhauptstadt 2018 vielfältiger Kulturgenuss und beeindruckende Geschichte. Die kleine, charmante Insel Gozo ist beschaulich und verzaubert mit reizvoller Landschaft, wunderbaren Buchten und der imposanten Zitadelle in Victoria. Und zudem hat Gozo auch zwei bespielte Opernhäuser. Als Highlight Ihrer Reise besuchen Sie die Aufführung Il Travatore von Giuseppe Verdi im Teatru Astra. Nahe der verträumten Bucht von Xlendi werden Sie im neuen Cesca`s Boutique Hotel die Gastfreundlichkeit Gozos erleben.

Highlights

Opernticket für die Aufführung Il Travatore am 26.10.19 im Opernhaus Teatru Astra auf Gozo

Besichtigung des Opernhauses von Valletta Manoel Theatre

Besichtigung der Kulturhauptstadt 2018 - Valletta

Enthaltene Leistungen

Linienflüge Economy Class ab/bis Wien mit Air Malta nach Malta

2 Übernachtungen im Cesca`s Boutique Hotel**** auf Gozo inkl. Frühstück

2 Übernachtungen im AX The Palace Hotel***** auf Malta inkl. Frühstück

3 Mittag- und 2 Abendessen inkl. Getränke

alle Transfers im klimatisierten Kleinbus, Ausflüge & Besichtigungen lt. Reiseverlauf u.a. Führung durch Valletta inkl. Besichtigung der Oper Manoel Theatre sowie Inseltour Gozo uvm.

deutschsprachige Reiseleitung

Opernticket für die Aufführung Il Travatore von Giuseppe Verdi am 26.10.19 im Opernhaus Teatru Astra auf Gozo

1 DuMont Reisetaschenbuch Malta – Gozo – Comino pro Zimmer

€ 50,- Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Preis: € 1.440,- pro Person im DZ (statt € 1.490,-)

Termin

25.–29. Oktober 2019

Veranstalter

Veranstalter: Robin Tours GmbH, Unterer Stadtplatz 11, 6330 Kufstein, GISA-Zahl 29305292. Anzahlung 20% (frühestens 11 Monate vor Reiseende), Restzahlung 20 Tage vor Reiseantritt. Insolvenzversicherung: Zürich Insurance plc Niederlassung Deutschland, Abwickler: Cover-Direct, Tel.: +43 1 969 08 40. Ansprüche sind innerhalb von 8 Wochen beim Abwickler geltend zu machen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) des Fachverbandes der Reisebüros idgF unter Berücksichtigung des Pauschalreisegesetzes (PRG; sollten einzelne Klauseln der ARB mit dem PRG in Widerspruch stehen, so gehen jene des PRG vor) sowie unsere unter www.reisethek.at/datenschutz abrufbare Datenschutzerklärung. Druck- und Satzfehler vorbehalten.