Mit Ideen die Welt erobern

Wer nur mit Europa handelt, hat die Welt noch nicht erreicht. Doch nicht nur die Großen, auch KMU sollten sich für einen Blick über den Tellerrand und den Kontinent hinaus öffnen, das hält BDO-Partner Berndt Zinnöcker für wichtig. Es gebe kaum ein Unternehmen, das nicht nach Deutschland oder in die Schweiz schaue oder in die EU.

„Wir sind zwar in vielen Bereichen Exportweltmeister, aber wir müssen dem Mittelstand sagen, die Post geht in Asien ab“, betont Zinnöcker – in Malaysia, im Vietnam, in Indien. Auch gewisse Länder in Asien seien interessant. Aber das seien Länder, wo viele davor zurückschrecken.

Europa ist für Zinnöcker „eine alternde Gesellschaft und ein alternder Markt“. Das sei für viele Branchen, wie zum Beispiel der Pharmazie, zwar ein goldener Markt, bei Konsumgütern müsse man sich aber an anderen Märkten orientieren.

Dass man auch als kleines Familienunternehmen im großen globalen Konzert mitspielen kann, dafür bietet die Digitalisierung eine Chance. Ich kann über digitale Marktplätze Dinge anbieten“, sagt Zinnöcker. „Durch das Thema Blockchain im Hintergrund kann ich auch mit exotischen Geschäftspartnern einfache und sichere Transaktionen anbieten und abwickeln.“ Die Internationalisierung ist aber keine Einbahnstraße. „Durch die Globalisierung kommen auch viele Anbieter zu uns“, sagt der BDO-Experte. „Und das ist nicht die verlängerte Werkbank aus China, die Teile zusammenschraubt. Von dort kommen jetzt schon innovative Dinge durch das Zusammenwachsen der Wirtschaft.“

Wie man sich davor wappnet? „Innovation war immer schon die beste Antwort im Match mit der Welt“, betont Zinnöcker. Darauf muss man setzen. „Unser Mittelstand ist sehr innovativ.“ Aber jeder müsse sich überlegen: „Wie gut bin ich bezüglich Innovationen aufgestellt.“ Und das Hinterfragen beginne damit, ob das Geschäftsmodell noch zeitgemäß ist. Wenn die Antwort nein ist, geht es darum, wie man sich neu orientiert oder sein Geschäftsmodell auf den letzten Stand bringt. „Da brechen auch langjährige Geschäftsmodelle weg und sind personalmäßig neu auszurichten“, sagt Zinnöcker. „Vor mehr als 20 Jahren war die Einführung des Internets der große Schritt. Jetzt ist wieder ein großer Umbruch – mit der Vernetzung der Maschinen und der Prozesse.“ (hp)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2019)