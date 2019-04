FASHION Check-in Special 2019

Entdecken Sie am 26. April Mode, Beauty und Lifestyle in den Waggons des Weiner Riesenrads.

Brands wie DEPOT, Canon, Robinson Club, Fabrini oder Dali Oleschko Couture mischen Tradition mit Trend und ermöglichen den Besuchern ein ganz besonderes Erlebnis über den Dächern Wiens.

„FASHION Check-in gibt es seit 8 Jahren. Die Edition am Wiener Riesenrad ist ein besonderes Highlight. Mit 1 x Eintritt fährt der Besucher so viele Runden wie er möchte. Von der persönlichen Schminkberatung im it cosmetics Waggon bis zu Petit Bateau für die Kleinsten - die Mischung ist wirklich sehenswert“, sagt FCI Gründerin Liliana Klein.

Datum & Ort

Freitag 26. April 2019

10 Uhr - 20 Uhr

Wiener Riesenrad

Riesenradplatz 1

1020 Wien

Weitere Informationen und Tickets unter fashion-check-in.at/april-wiener-riesenrad-2019