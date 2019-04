Safari-Abenteuer Uganda

Info und Buchung Mit Angabe Ihrer Abo-Nummer KLUG touristik GmbH

Nach Ihrer Ankunft in Entebbe starten Sie mit einem Spaziergang am Victoriasee im Fischerdorf Kasenyi. Das erste Highlight der Reise erwartet Sie im Ziwa Rhino Sanctuary, bei einer Wanderung um die in Uganda wieder angesiedelten Weißen Nashörner aufzustöbern.

Weiter geht es durch Ugandas beeindruckende Natur- und Tierwelt im Murchison Falls Nationalpark, wo neben Uganda Cob, Kuhantilope und Oribi auch Büffel, Elefanten, Löwen und Leoparden leben. Im Wildschutzgebiet des Budongo Waldes, führt Sie ein 2- bis 4-stündiger Rundgang zu den hier ansässigen Schimpansen. Das Gebiet ist auch für die ältesten Mahagoni-Bäume Ostafrikas bekannt.

Am 8. Tag der Reise erwartet Sie der Besuch (fakultativ) bei den Berggorillas! Sie begeben sich sehr zeitig zum Bwindi Nationalpark, wo Sie bei einer anstrengenden, 2- bis 6-stündigen, Wanderung gemeinsam mit einem erfahrenen Ranger, durch dichten Regenwald zu den Berggorillas vorstoßen.

Den letzten vollen Tag verbringen Sie im tierreichen, 260 km² großen Lake Mburo Nationalpark und können bei einer weiteren Pirschfahrt neben Eland Antilopen und Impalas hoffentlich auch Zebras entdecken. Eine letzte frühmorgendliche Pirsch zu Fuß führt Sie durch die Wildnis im Lake Mburo Nationalpark, bevor Sie Ihre Heimreise antreten.

Enthaltene Leistungen

Flug Wien – Entebbe – Wien via Addis Abeba (Eco.Kl./Ethiopian Airways)

Flugtaxen (dzt. ca. € 378,-)

Fahrt im Bus bzw. 4x4 Geländewagen mit "pop up roof“ (Pirschfahrten)

Unterbringung in Mittelklasse-Lodges

DZ mit Bad/Dusche, WC

Vollpension (Frühstück 3. Tag – Frühstück 10. Tag, Mittagessen teilweise als Lunch-Box)

1 Flasche Mineral im Bus

Ausflüge, Pirschfahrten, Wanderungen & Bootsfahrten lt. Progr.

örtliche deutschsprachige Reiseleitung

Reise exklusiv für Club-Mitglieder!

Preis: € 2.999,- pro Person im DZ

Einzelzimmerzuschlag: € 499,-

Termin

14.–24. Februar 2020

Mindestteilnehmerzahl: 12 Personen

Fakultativer Ausflug Berggorillas: € 659,-

Visum online dzt. USD 50,-

Info und Buchung

Mit Angabe Ihrer Abo-Nummer

KLUG touristik GmbH

