Take Festival 2019 - Austrain Fashion Award Verleihung

Von 14.-18. Mai 2019 verwandelt das TAKE – Festival for Independent Fashion and Arts das Sophienspital Wien zum Schauplatz für zeitgenössisches Modedesign und benachbarte kreative Disziplinen.

Die Austrian Fashion Awards bestehen aus dem outstanding artist award für experimentelles Modedesign des Bundeskanzleramts, dem Modepreis der Stadt Wien und dem WIEN PRODUCTS Accessories Award.

Die Gewinner werden im Rahmen der AFA Verleihung vorgestellt.

Datum & Ort

Dienstag 14. Mai 2019

18:30 Uhr Einlass

19:30 Uhr Verleihung

20:15 Uhr Show

21:00 – 01:00 Uhr After Show Party

ehem. Sophienspital

Apollogasse 19

1070 Wien

Durch den Abend führt die österreichische Moderatorin und Schauspielerin Miriam Hie. Weitere Informationen und Tickets unter: take-festival.com

Gewinnspiel: „Die Presse“ verlost 5x 2 Tickets für die Verleihung. Einfach nachstehende Frage beantworten und mit etwas Glück besuchen Sie mit einer Begleitung die Verleihung inkl. After Show Party.

>>> Zum Gewinnspiel! <<<

Die Teilnahme ist bis 12.Mai 2019 - 9 Uhr möglich. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Eine Ablöse in bar ist nicht möglich.