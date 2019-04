Take Festival 2019 - Parcours

Von 14. bis 18. Mai 2019 verwandelt das TAKE – Festival for Independent Fashion and Arts das ehemalige Sophienspital Wien in einen Schauplatz für zeitgenössisches Modedesign und benachbarte kreative Disziplinen.

Als fixer Programmpunkt des Festivals werden unter dem Titel Take Parcours die Räumlichkeiten des ehemaligen Sophienspitals für den Festivalzeitraum zu Künstler_innenzimmern und Ausstellungsräumen, die ein freies Experimentierfeld zur Selbstpräsentation und direkten Kontaktaufnahme mit dem Publikum bieten.

"Die Presse" verlost für den Eröffnungsabend des Take Parcours 5 x 2 Tickets.

Datum & Ort

Mittwoch, 15. Mai 2019

18 Uhr

ehem. Sophienspital

Apollogasse 19

1070 Wien

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 16.Mai 2019

Freitag, 17.Mai 2019

Samstag, 18.Mai 2019

17:00 -22:00 Uhr

Weiter Informationen zum Take Festival und Tickets unter: take-festival.com

Gewinnspiel: „Die Presse“ verlost 5 x 2 Tickets für die Eröffnung. Einfach nachstehende Frage beantworten und mit etwas Glück besuchen Sie mit einer Begleitung die Vernisage vom Take Parcours.

>>> Zum Gewinnspiel! <<<

Die Teilnahme ist bis 12.Mai 2019 - 9 Uhr möglich. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Eine Ablöse in bar ist nicht möglich.