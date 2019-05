Info und Buchung Verlosung am 24.6.2019

Wie sehr die Kraft der Musik verändern kann, hat der 1950 geborene Stimmakrobat Bobby McFerrin am eigenen Leib erfahren. Als er 1971 ein Konzert von Miles Davis in Los Angeles besucht, war er schon einige Jahre Musiker. Seine Zukunft sah er im Komponieren und Arrangieren von TV- und Filmmusik. Von diesem Tag an, verschrieb er sich aber der Improvisation.

www.jazzfest.wien

Montag, 8. Juli 2019, 19.30 Uhr

Wiener Staatsoper

1010 Wien

