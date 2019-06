EXPO 2020: Die besten Projekte „Made in Austria” gesucht

Die Uhr tickt – und Dubai ruft: Für die EXPO 2020 in Dubai suchen das BMDW und die WKO innovative Dienstleistungen und kreative Produkte „Made in Austria“. Die Bewerbung steht jedem offen – Unternehmern ebenso wie Einzelpersonen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und andere Organisationen. Bis Juli dürfen Interessierte ihre Projekt für die EXPO 2020 einreichen. Dann entscheidet eine Expertenjury, wer seine Projekte im Österreich-Pavillon präsentieren darf. „Wir zeigen, dass ‚Made in Austria‘ für Einfallsreichtum, Lösungskompetenz und Innovation steht und stellen die exzellenten Initiativen aus Österreich bei der EXPO in Dubai ins internationale Rampenlicht“, betont WKO-Präsident Harald Mahrer. „Denn Innovation ist Wachstumstreiber. Wer innovativ ist, sichert langfristig Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Wohlstand.“ Auch Margarete Schramböck. Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ruft zur Einreichung von besonderen Projekten auf: „Mit der EXPO 2020 in Dubai erreichen wir ein Millionenpublikum, unsere heimischen Unternehmen können sich hier bestmöglich präsentieren und wertvolle Kontakte knüpfen.“





Exzellente Lösungen für globale Herausforderungen





Die gesellschaftlichen Innovationen bei den Einreichungen sollen aus den drei auf der EXPO 2020 im Fokus stehenden Bereichen „Sustainability“, „Mobility“ oder „Opportunity“ kommen und Menschen im Alltag, bei der Arbeit oder im Unternehmen einen konkreten Fortschritt bringen. Die Gewinner werden im iLab ausgestellt, in der Wissensplattform im Österreich-Pavillon bei der EXPO 2020. Eine Expertenjury wählt die Projekte aus, die die Vielseitigkeit des heimischen Erfindungsreichtums am besten verdeutlichen.





Siegerprojekte werden einem Millionenpublikum präsentiert





Für Österreich sind die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) der wichtigste Wirtschaftspartner im Nahen und Mittleren Osten. Im Vorjahr belief sich der Bestand österreichischer Direktinvestitionen in den sieben Emiraten auf knapp fünf Milliarden Euro. Die wirtschaftliche Verflechtung der beiden Länder, die hinsichtlich der Einwohner- und der Flächenzahl annähernd gleich groß sind, wird zunehmend enger: Allein in den vergangenen beiden Jahren investierte Österreichs Wirtschaft dort beinahe 1,5 Milliarden Euro. Die österreichischen Warenexporte in die VAE beliefen sich 2018 auf 554 Millionen Euro, die Warenimporte auf rund 98 Millionen Euro. Das Außenhandelsvolumen war, bedingt durch Ölpreisentwicklung und geopolitische Faktoren, zuletzt leicht rückläufig, Dubai konnte sich dennoch als Hub bewähren. „Für die Wirtschaftskammer ist die EXPO 2020-Teilnahme mit einem klaren Ziel verbunden“, betont der WKO-Präsident: „Wir erwarten uns eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen zum Gastgeberland und eine stärkere Positionierung in der ganzen Region.“ Denn eine Präsenz bei der weltweit ersten EXPO in einem arabischen Land ist eine perfekte Chance für Unternehmen, so Mahrer weiter: „Mit unseren Unternehmen wollen wir in die Wachstumsmärkte der Zukunft – dazu gehören auch die Golfstaaten. Zudem ist Dubai ein idealer Ausgangspunkt, um die gesamte Region bis nach Afrika zu erschließen.“

Regierungskommissärin Beatrix Karl ruft ebenfalls zu Einreichungen auf: „Wurden früher bei Weltausstellungen Erfindungen und neue technologische Entwicklungen präsentiert, so sind sie heute ein Schaufenster für Länder, um ihre besten Ideen und Lösungsansätze zu zeigen. Die EXPO 2020 in Dubai ist daher eine Chance, um dem Österreich-Bild neue Facetten hinzuzufügen. Wir sind bekannt für Mozart und Sissi, aber wir sind auch Frontrunner bei richtungsweisenden Innovationen, die unser Leben von morgen bereichern und erleichtern können – und das werden wir bei der EXPO 2020 zeigen.“