Eine EXPO der Superlative: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Sieben Milliarden Euro an Investments, rund 1000 neue Gebäude, 200 teilnehmende Länder: Unter diesen Voraussetzungen wird die EXPO 2020 in Dubai, die erste EXPO in einem arabischen Land, nicht weniger als eine Weichenstellung für die Zukunft sein. Verbunden durch das Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ findet ab Oktober 2020 bis April 2021 eine Weltausstellung der Superlative sechs Flugstunden von Wien entfernt statt. Bei Beiträgen aus allen Herren Ländern in den drei Subthemen „Opportunity“, „Sustainability“ und „Mobility“ werden Beiträge erwartet, die einen Blick auf die Zukunft der Welt bieten.

Rund 200 Länder und Organisationen werden die erste Weltausstellung als Podium nutzen. Die Milliarden, die aus dem staatlichen Budget sowie von den wichtigsten Unternehmen der Region kommen, sind gut veranlagt, denn die Effekte auf Länder-Image, Tourismus und Wirtschaft sind beachtlich: Insgesamt werden zwischen 20. Oktober 2020 und 10. April 2021 rund 25 Millionen Besucher erwartet, 70 Prozent davon aus dem Ausland.





Parks, Restaurants, Eventlocations: 220.000 neue Jobs entstehen





Das Gelände wird direkt mit der Dubai Metro erreichbar sein und auch das Veranstaltungszentrum Dubai Exhibition Centre mit 17.000 Quadratmetern – eines der größten derartigen Locations der Welt – umfassen. Die architektonisch eindrucksvoll gestaltete Kuppel des neuen Landmarks Al Wasl Plaza, dem Herzen des EXPO 2020-Geländes, ist zugleich die größte 360-Grad-Projektionsfläche der Welt. Dazu werden drei neue Outdoor-Eventlocations errichtet – der größte davon, der Jubilee Park, wäre mit Platz für Events mit 15.000 Teilnehmern, wäre selbst als Austragungsort für ein Open-Air-Musikfestival geeignet. Für das leibliche Wohl sorgen mehr als 200 Restaurants vom Street Food bis zum Haute Cuisine, mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der ganzen Welt. Das rund 440 Hektar große Gelände wird auch nach Ende der sechsmonatigen Weltausstellung weiter genutzt: Insgesamt werden mehr als 220.000 Arbeitsplätze vor Ort durch die EXPO 2020 geschaffen.





Österreich-Pavillon: Hohe Erwartungen





Bei der letzten großen EXPO in Mailand war der Erfolg für die österreichische Präsenz auch in Zahlen ausgedrückt ansehnlich: 2,4 Millionen Menschen besuchten den Österreich-Pavillon und im Zuge von 172 Veranstaltungen wurden rund 4.400 Geschäftskontakte geknüpft. Der Pavillon fand beim Publikum wie in der Fachwelt gleichermaßen hohen Zuspruch und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, wie eine Goldmedaille des internationalen EXPO-Büros Bureau International des Expositions (BIE). Für den Österreich-Pavillon in Dubai werden rund 2,8 Millionen Besucher erwartet – mehr als jeder zehnte Gast der EXPO 2020 soll somit die heimische Präsentation besuchen. Die Ausstellung im Pavillon adressiert dabei vor allem ein interessiertes Familienpublikum. Parallel wird es ein eigenes Rahmenprogramm mit spezifischen Angeboten für Wirtschaft, Jugend, Kultur und Tourismus geben.