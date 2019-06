Wir suchen Austria's Leading Companies

20 Jahre zeichnen wir bereits Austria's Leading Companies (ALC) aus. Und auch heuer – im 21. Jahr – suchen wir die Champions der Wirtschaft. Der etablierte Wettbewerb wird von der „Presse“ und ihren Partnern, dem KSV1870 und PwC Österreich veranstaltet und zeichnet sich dadurch aus, dass nicht wie bei vielen Wirtschaftswettbewerben üblich die Unternehmen von einer Jury bewertet werden, sondern es beim ALC-Wettbewerb die Teilnehmer selbst in der Hand haben, wie gut sie abschneiden.



Was bei ALC zählt, ist einzig die Performance der Unternehmen, gemessen an den Bilanzzahlen und daraus abgeleiteter Leistungskennzahlen. Ein eigens für den ALC-Bewerb geschaffenes objektives Bewertungsmodell ist erprobt und hat sich von Anfang an bewährt.



Ab sofort können sich Unternehmen online unter ksv.at/alc anmelden. Informationen zum Wettbewerb und zu den Siegern des vergangenen Jubiläumswettbewerbs gibt es auf diepresse.com/alc. Wie in den vergangenen Jahren können die Teilnehmer wertvolle Bonuspunkte über den TÜV-Austria-Check zu Qualität und Sicherheit sammeln.

Ausgezeichnet werden die ALC-Sieger in zwei Kategorien: in jener der National tätigen Unternehmen und jener der International tätigen Unternehmen. Die Unterscheidung finden Sie im nebenstehenden Kasten. Die Preisverleihung findet traditionell in jedem Bundesland statt. Machen Sie mit und zeigen Sie, wie stark und vielseitig Österreichs Wirtschaft ist!

Impressum: „Austria's Leading Companies“ wird von der„Presse“-Redaktion in völliger Unabhängigkeit gestaltet und erscheint in Kooperation mit dem KSV1870 und PwC Österreich. Redaktion: Hans Pleininger,

Die ALC-Kategorien

Einteilung. Die ALC-Sieger werden in zwei Kategorien gekürt: National tätige Unternehmen – mit vorwiegend Geschäftstätigkeit in Österreich. Wobei hier zwei ALC-Awards vergeben werden: die Wertung für kleine Unternehmen (Umsatz: mindestens eine bis maximal zehn Mio. Euro) und für große Unternehmen (Umsatz ab zehn Mio. Euro). Sowie in der Kategorie International tätige Unternehmen, mit folgenden Kriterien: Die Unternehmen weisen in allen operativen Einheiten eine relevante internationale Struktur und folgende Merkmale auf: Produkte und Dienstleistungen sind für den Weltmarkt von Relevanz; internationales Geschäftsmodell, internationale Wertschöpfungskette oder Kundenstruktur, maßgeblicher Exportanteil, Auslandsniederlassungen, strategische Beteiligungen, Abnehmer oder Konkurrenten in ausreichender Quote (int.), Vielfalt auf dem Markt, Konzernabschluss.