Info und Buchung Mit Ihrer Club-Karte direkt an der Museumskassa (max. 2 Tickets pro Club-Karte).

Das Selbstporträt und die Künstlerhommage sind zentrale Motive Adolf Frohners. Frohner präsentiert sich in seinem Werk in unterschiedlichsten Rollen und stellt damit die Frage nach seiner Identität als Mensch und Künstler. Er posiert vielgesichtig und spielerisch. Die Inszenierung seiner Person wird zur künstlerischen Strategie. Neben Gemälden, Grafiken und Collagen Adolf Frohners präsentiert die Ausstellung Fotografien von Peter Baum und Didi Sattmann. Erstmals zu sehen ist auch eine Vielzahl von Fotografien und Montagen unbekannter Künstlerinnen und Künstler aus Frohners Archiv. In diesen zeigt sich Adolf Frohner durch den Filter des fremden Blicks. Im Spannungsfeld von Selbstsicht und Fremdwahrnehmung bildet der Dialog zwischen malerischen Selbstdarstellungen und dokumentarischen wie künstlerischen Fotografien eine Annäherung an die vielschichtigen Aspekte der Persönlichkeit Adolf Frohners.

www.forum-frohner.at

20% Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Ausstellung bis 6. Oktober 2019

Forum Frohner

Minoritenplatz 4

3500 Krems-Stein

Info und Buchung

Mit Ihrer Club-Karte direkt an der Museumskassa (max. 2 Tickets pro Club-Karte).