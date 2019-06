Deutschland – Brandenburg

Info und Buchung Mit Angabe Ihrer Abo-Nummer Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH

Kaum ein anderer Schriftsteller ist so eng mit Brandenburg verbunden wie Theodor Fontane. Der herausragende Vertreter des poetischen Realismus in Deutschland schrieb neben zahlreichen Romanen auch Gedichte, Biografien, Tagebücher und machte nicht zuletzt mit den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ die Reiseliteratur salonfähig. Im Jahr 2019 jährt sich Fontanes Geburtstag zum 200. Mal. Grund genug, um auf den Spuren Fontanes durch Brandenburg zu reisen. Diese Reise führt Sie an zahlreiche Schauplätze seiner Werke: In Neuruppin, seiner Geburtsstadt, besuchen Sie das Heimatsmuseum mit einer umfangreichen Ausstellung über Fontanes Leben, und besichtigen dem Tempelgarten. Nach dem Stechlinsee, dem Schauplatz seines letzten Romans, und dem Schloss Rheinsberg, der prächtigen Residenz des späteren König Friedrich des Großen, gelangen Sie nach Ribbeck, wo Sie den berühmten Birnbaum aus dem Gedicht „Ribbeck im Havelland“ besuchen und Ihnen dann auch Fontanes Leibspeise, der Birnenkuchen, serviert wird. Bevor Sie die Heimreise antreten, erwartet Sie noch die wunderbare Sieben-Seen-Rundfahrt entlang vieler Orte aus Theodor Fontanes Büchern.

Enthaltene Leistungen

Fahrt im modernen Fernreisebus ab/bis Wien

1 Übernachtung in Lübben 4*-Haus

1 Übernachtung in Potsdam 4*-Haus

4 Übernachtungen im Maritim-Hafen-Hotel in Rheinsberg inkl. Kurtaxe

6x Frühstück, 3x Mittagessen, 4x Abendessen

Besichtigungsprogramm laut Reiseverlauf

Eintritte laut Programm: Schloss Sanssouci, Schloss Rheinsberg, Schloss Paretz, Brandenburger Dom, Kloster Dobbertin inkl. Fontane-Ausstellung, Modemuseum Meyenburg, Kloster Lindow

Kahnfahrt im Spreewald

Besuch des Fontane Archivs in Potsdam

Besuch des Heimatmuseums in Neuruppin inkl. Eintritt in die Fontane-Ausstellung

Spaziergang durch Ribbeck mit Kaffeepause (Kaffee & Birnenkuchen inklusive)

Sieben-Seen-Rundfahrt mit dem Schiff

Informationsmaterial

Reiseliteratur

Tlw. örtliche Stadtführer

Qualifizierte Studienreiseleitung: Mag. Friederike Raderer, Dr. Silvia Oberhummer (Änderungen vorbehalten!)

€ 50,- Ermäßigung für Club-Mitglieder!

Preis: € 1.140,- pro Person im DZ (statt € 1.190,-)

Einzelzimmerzuschlag: € 230,-

Teilnehmeranzahl: 15 bis 28 Pax

Termine

10. bis 16. August 2019

30. August bis 5. September 2019

