Monica Bonvicini im Belvedere 21

Info und Buchung Ausstellung bis 27. Oktober 2019 Belvedere 21

Arsenalstraße 1

1030 Wien Mit Ihrer Club-Karte direkt an der Museumskassa (max. 2 Tickets pro Club-Karte). Verlosung am 1.7.2019

Monica Bonvicini untersucht in ihren Arbeiten seit Mitte der 1990er-Jahre politische, soziale und institutionelle Gegebenheiten und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft beziehungsweise auf die Bedingungen künstlerischer Produktion. Ihre Arbeiten sind direkt, schonungslos, politisch und nicht ohne trockenen Humor. Dabei rückt sie das Verhältnis von Architektur, Geschlechterrollen, Kontrollmechanismen und Machtdispositiven in den Mittelpunkt. Bonvicini arbeitet medienübergreifend mit Zeichnung, Skulptur, Installation, Video und Fotografie. Für das Belvedere 21 – ursprünglich der österreichische Pavillon auf der Weltausstellung 1958 in Brüssel – entwickelt sie eine ortsspezifische und raumgreifende Installation, die radikal auf die Architektur Karl Schwanzers reagiert. Sie reflektiert damit männlich geprägte Machtstrukturen, die sich im gebauten Raum genauso ausdrücken wie in der Kunstgeschichte, der Politik und der Sprache.

www.belvedere21.at

Ermäßigung für Club-Mitglieder!

€ 6,- statt € 8,-

Ausstellung vom 28. Juni bis 27. Oktober 2019

Info und Buchung

Belvedere 21

Arsenalstraße 1

1030 Wien

Mit Ihrer Club-Karte direkt an der Museumskassa (max. 2 Tickets pro Club-Karte).



Gewinnen Sie 2 Freikarten!

Die Datenschutzinformation zu den Gewinnspielen des "Presse"-Club finden Sie HIER