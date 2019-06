Hilitech macht Business-Jets leichter

Flugzeuge leichter zu machen, das ist das Geschäft der Hilitech GmbH in Kindberg in der Steiermark. „Wir haben uns im vergangenen Jahr umsatzmäßig verdoppelt – und werden das auch heuer anpeilen“, sagt Hilitech-Geschäftsführer Manfred Nagl.



Hilitech produziert und beliefert Business-Jet-Hersteller mit Flugzeuginterieur-Komponenten. Das Herausragende sieht der Chef dabei in zwei Bereichen: „Mit unserer Leichtbautechnologie können wir die Bauteile um bis zu 30 Prozent leichter machen, ohne dass man einen Unterschied sieht“, sagt Nagl. Wie das geht? Bislang baut man Teile in Sandwichbauweise. Hilitech dagegen fokussiert auf eine „integrale Bauweise“, bei der die gesamte Geometrie in einem gefertigt wird und man sich viele Gestelle zum Zusammenführen erspare.

Außerdem werden die Flugzeuginterieur-Komponenten nicht mehr in Teilen zusammengepasst, sondern man kann jetzt auch dreidimensionale Geometrien hineinbringen. Nagl: „Wir machen jetzt nicht zwei Komponenten, sondern gleich sechs in einem durch – und es schaut auch besser aus.“ Seit fünf Jahren gibt es das Unternehmen Hilitech, das 2014 von der F/List GmbH aus Thomasberg (NÖ) und der Hintsteiner Group aus Mürzhofen (Steiermark) gegründet wurde. Der Flugzeuginterieur-Spezialist F/List hält heute 70 Prozent am gemeinsamen Unternehmen. Rund fünf Millionen Euro wurden in das neue Werk und die Fertigungslinie investiert.





Großer Auftrag

Neben vielen kleinen Aufträgen für die Business-Jet-Hersteller habe Hilitech gerade einen großen Auftrag von der Schweizer Pilatus bekommen, in dessen Rahmen bei einem künftigen Pilatus-Jet „rund 60 Prozent des Interieurs von Hilitech kommen“, sagt Nagl – vom Klapptisch über die Seitenverkleidungen und Trennelemente bis zur Bordküche.

Derzeit hat das junge Unternehmen 25 Mitarbeiter – doch für die Zukunft ist das Werk auf jedenfalls 105 Mitarbeiter ausgerichtet. „Auf diese Mitarbeiterkapazität werden wir das Werk auch in den kommenden zwei bis drei Jahren anfüllen“, sagt Nagl. Und für Platz für die weitere Expansion habe man bei Hilitech schon in Kindberg vorgesorgt. Das weltumspannende Netz der Mutter F/List nutze man für das Wachstum ebenso.