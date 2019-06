Das Sprungbrett in den Business-Hub

Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt vom Export ab. Die neue Exportstrategie, die das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort derzeit erarbeitet, soll Betriebe daher noch besser dabei unterstützen, zusätzliche Märkte in Wachstumsregionen rund um den Globus zu erschließen. „Auch auf dem Wachstumsmarkt Golfregion entstehen damit für österreichische Betriebe neue Möglichkeiten, Fuß zu fassen und die internationale Stärke unserer Wirtschaft abzusichern“, heißt es aus dem Ministerium.

Bekanntheitsgrad steigern

Ein erstes „Testlabor“ für die neue Exportstrategie bietet die EXPO 2020 in Dubai – dementsprechend sind auch die Erwartungen der Organisatoren sehr hoch. Gilt es doch, über die Steigerung des österreichischen Bekanntheitsgrades im persönlichen Kontakt und über regionale Berichterstattung die Aufmerksamkeit zu erhöhen und den Werbewert für Österreich und die österreichische Wirtschaft zu steigern.



Anders als bei einer Expo in anderen Weltregionen oder Kontinenten kann Dubai dabei etwas Besonderes bieten: Als heimliche Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate hat es das kleine Emirat geschafft, den „großen Bruder“ Abu Dhabi, wo auch das Staatsoberhaupt sitzt, durch gezieltes und gekonntes Marketing in Sachen Image zu überflügeln, meint Richard Bandera, der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Abu Dhabi. „Dies liegt nicht nur an den beeindruckenden Bauwerken, sondern ist auch dem Umstand geschuldet, dass die liberale Wirtschaftsgesetzgebung, das weitgehende Fehlen von Steuern, die wirtschaftliche und politische Stabilität diese Stadt zu einer beliebten Urlaubs-, Finanz- und Logistikdestination gemacht haben.“



Neben dem über weite Teile des Jahres angenehmen Klima steht Dubai heute für perfekte Verkehrsinfrastruktur, modernes Gesundheitswesen, offene Ausbildung sowie gelebte Multikulturalität. Aber auch für Unterhaltung ist gesorgt – nicht nur in den größten Einkaufszentren der Welt: Von Aquaparks bis Rennstrecken, Zoos bis Museen ist alles verfügbar, was das Herz begehrt; bis hin zu einer Indoor-Skihalle, wenn jemandem der Schnee fehlen sollte.



„Österreichische Unternehmen können die EXPO 2020 und Dubai als Leuchtturm der Region sehr gut für die Vermarktung ihrer Produkte nützen“, sagt Bandera. Und zwar nicht nur Großkonzerne, sondern auch KMU: Der Mittelstand kann besonders im Bereich der Konsumgüter punkten. Im Investitionsgüterbereich sind kleinere Unternehmen aus Österreich bekanntlich eher Sublieferanten oder Subdienstleister von großen lokalen Playern und daher stark von der Konjunktur und von – zumeist staatlichen – Großprojekten abhängig. Der Trend zeigt aber auch hier in die richtige Richtung, so Bandera: „Ich rechne damit, dass während der EXPO 2020 auch eine Reihe österreichischer KMU von erfolgreichen Geschäften berichten wird können.“

Schaufenster für Ideen

Die rot-weiß-rote Präsenz bei der EXPO 2020 mit auffälligem Länderpavillon und ansprechendem Inhalt wird das Ansehen für österreichische Waren und Dienstleistungen in der Region massiv steigern. Die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen ist nur der logische nächste Schritt. Dabei helfen jene innovativen Projekte, die im Österreich-Pavillon präsentiert werden, so Regierungskommissärin Beatrix Karl: „Wurden früher bei Weltausstellungen Erfindungen und neue technologische Entwicklungen präsentiert, so sind sie heute ein Schaufenster für Länder, um ihre besten Ideen und Lösungsansätze zu zeigen. Die EXPO 2020 in Dubai ist daher eine Chance, um dem Österreich-Bild neue Facetten hinzuzufügen. Wir sind bekannt für Mozart und Sisi, aber wir sind auch Frontrunner bei richtungsweisenden Innovationen, die unser Leben von morgen bereichern und erleichtern können – und das werden wir bei der EXPO 2020 zeigen.“