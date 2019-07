Blum übergibt an die dritte Generation

Seit wenigen Tagen hat der Vorarlberger Beschlägehersteller Blum den Generationswechsel erfolgreich abgeschlossen. Gerhard E. Blum, der mit seinem älteren Bruder Herbert über viele Jahre die Geschicke des Familienunternehmens aus Höchst leitete, hat sich mit Juli aus der operativen Geschäftsführung der Julius Blum GmbH zurückgezogen und an seinen Sohn Philipp und an seinen Neffen Martin Blum übergeben. Als dritte Generation bilden die beiden Cousins die neu formierte Geschäftsleitung des Beschlägespezialisten zusammen mit Urs Bolter (Blum International Consulting) und Finanzchef Gerhard Humpeler.

Gerhard E. Blum wird sich künftig ganz seinen Aufgaben in der Blum Group Holding widmen, in der er wie sein Bruder Herbert 26 Prozent der Anteile hält. Die restlichen 48 Prozent liegen in der Blum Privatstiftung.

Übergeben wurde ein kerngesundes Unternehmen, das 1952 gegründet wurde und heute zu den weltweit führenden Herstellern von Möbelbeschlägen gilt. Die gestern präsentierte Bilanz des Wirtschaftsjahrs (Stichtag 30. Juni) weist ein Umsatzplus von 2,6 Prozent auf 1,888 Milliarden Euro aus.

48 Prozent des Umsatzes macht Blum in der EU. In Westeuropa war die Entwicklung eher verhalten. In Mittel- und Osteuropa hat sich die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt. Während Südamerika weiterhin stagniert, konnte Blum in den Märkten Nordamerikas ein gutes Jahr verzeichnen. 15 Prozent des Umsatzes kommen aus den USA. Auch im asiatisch-pazifischen Raum blickt Blum auf eine zufriedenstellende Entwicklung mit gutem Wachstum gegenüber dem Vorjahr zurück.

In mehr als 120 Ländern ist Blum mit 31 Tochtergesellschaften und Repräsentanzen aktiv. Wobei das Herz des Unternehmens in Vorarlberg schlägt, wo Blum acht Werke betreibt und mit rund 6000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber im Land ist. Weltweit hat Blum mit Werken in den USA, Brasilien und Polen knapp 8000 Mitarbeiter.

Der Ausblick

„Global gibt es einige Zeichen, welche auf ein Abflachen der Wachstumsdynamik der letzten Jahre hindeuten“, sagt Geschäftsführer Philipp Blum. Der nicht geregelte Brexit schürt weiterhin Unsicherheit in der EU, ebenso wie der immer wieder aufflammende Handelskonflikt zwischen den USA und China. Dennoch geht Blum das neue Wirtschaftsjahr vorsichtig optimistisch an und setzt auf stete Innovationen, den Ausbau der Märkte und enge Kundenbeziehungen. (hp)

