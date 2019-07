ALC ist die Leistungsschau der heimischen Wirtschaft

Einteilung. Die ALC-Sieger werden in zwei Kategorien gekürt: National tätige Unternehmen – mit vorwiegend Geschäftstätigkeit in Österreich. Wobei hier zwei ALC-Awards vergeben werden: die Wertung für kleine Unternehmen (Umsatz: mindestens eine bis maximal zehn Mio. Euro) und für große Unternehmen (Umsatz ab zehn Mio. Euro). Sowie in der Kategorie International tätige Unternehmen, mit folgenden Kriterien: Die Unternehmen weisen in allen operativen Einheiten eine relevante internationale Struktur und folgende Merkmale auf: Produkte und Dienstleistungen sind für den Weltmarkt von Relevanz; internationales Geschäftsmodell, internationale Wertschöpfungskette oder Kundenstruktur, maßgeblicher Exportanteil, Auslandsniederlassungen, strategische Beteiligungen, Abnehmer oder Konkurrenten in ausreichender Quote (int.), Vielfalt auf dem Markt, Konzernabschluss.